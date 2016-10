Jak si vážit EU? Lucemburský premiér by na den zavřel všechny hranice

„Zavření hranic na jeden den by lidem ukázalo, co znamená čekat dvě hodiny na cestě do Itálie nebo Španělska. Jaké to je mít všude kontroly a omezený obchod,“ tvrdí Bettel podle agentury Bloomberg. „Na jeden den, aby lidé pochopili, jak vypadá život bez EU. Zní to hrozně, ale bylo by dobré, aby to lidé pochopili,“ dodal Bettel.

Lucembursko by zasáhlo zavření hranic velice silně. Podle tamního statistického úřadu dojíždí za prací do velkovévodství z Německa, Francie a Belgie přes 176 tisíc lidí, což je téměř polovina pracovní síly země.

Podle Bettela je rozhodnutí Velké Británie opustit Unii budíčkem pro všechny vůdce a vlády, aby „přehodnotili, co v EU funguje a co ne“. V jednáních o brexitu by představitelé EU měli nadále vyčkávat na kroky vlády Theresy Mayové.

Veřejnost v posledních týdnech znepokojily zprávy o tom, že Mayová dá přednost takzvanému „hard brexitu“, tedy že obětuje přístup na jednotný evropský trh za kontrolu migrace.

Mnoho lidí ovšem volá po tom, aby Británie na jednotném trhu zůstala. „Nejsme Facebook, kde existuje status ‚vše je komplikované‘. Dokud byla Británie členem EU, měla hodně výjimek. Nyní chtějí být mimo, ale mít mnoho výhod,“ myslí si o situaci kolem brexitu Bettel, který takový stav odmítá. Vedl by prý k dalším referendům napříč EU.

