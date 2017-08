Hnutí STAN představilo kandidátky, lídrem je Farský

Gazdík na tiskové konferenci oznámil, že celostátní výbor STAN dnes schválil 14 krajských lídrů i konečnou podobu všech kandidátních listin. Hnutí je podle něj oficiálně podá „v nejbližší době“. Lhůta pro podání kandidátek jednotlivých stran končí v úterý.

Mezi krajskými lídry STAN je devět mužů a pět žen. Farský dnes prohlásil, že jsou to lidé, kteří obstáli ve svých rolích jako starostové nebo jako podnikatelé. „Za všemi stojím jako za osobnostmi, které stojí za to do celostátní politiky dostat,“ řekl.

Kandidáty STAN podle něj spojuje odvaha. „Ať už to byla výzva, jestli na sebe převezmou odpovědnost za svoji komunitu, za svoji obec, nebo jestli to je odvaha vstoupit do podnikání, zariskovat někdy vše, ale dostat se k nějakému výsledku,“ uvedl.

Starostové původně chtěli kandidovat do Sněmovny v koalici s KDU-ČSL. Lidovci ale v červenci od plánu ustoupili a navrhli místo toho STAN, aby své zástupce nominoval na kandidátky KDU-ČSL při zachování původní dohody, že lidovci budou mít osm krajských lídrů a Starostové šest. Taková forma spolupráce by znamenala volební práh pro vstup do Sněmovny pět procent, zatímco volební koalice by musela překonat dvojnásobnou hranici. Zástupci STAN ale návrh KDU-ČSL odmítli a rozhodli se pro samostatnou kandidaturu.

Přehled krajských lídrů STAN pro volby do Sněmovny: Kraj Krajský lídr Funkce Praha Jan Farský Poslanec Jihočeský Jiří Švec Starosta Lišova Jihomoravský Jana Krutáková Bývalá starostka Moravské Nové Vsi Karlovarský Petr Kulhánek Primátor Karlových Varů Královéhradecký Josef Cogan Starosta Nové Paky Liberecký Marek Pieter Náměstek hejtmana Moravskoslezský Ludmila Bubeníková Starostka Velké Polomi Olomoucký Radim Sršeň Starosta Dolních Studének Pardubický Michaela Matoušková Starostka Řečan nad Labem Plzeňský Michaela Opltová Starostka Kozolup Středočeský Vít Rakušan Starosta Kolína Ústecký Dalibor Dědek Zakladatel firmy Jablotron Vysočina Zdeňka Marková Bývalá starostka Nového Města na Moravě Zlínský Petr Gazdík Místopředseda Sněmovny

