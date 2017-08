Stropnický nabídl Starostům novou koalici. Ti ho odmítli

Záhy po ukončení předvolební koalice Starostů a lidovců zaklepal na dveře čerstvě osamostatněného starostenského hnutí předseda Strany zelených Matěj Stropnický. Obrátil se jak na volebního lídra a poslance Jana Farského, tak i na Stanislava Polčáka, poslance Evropského parlamentu za Starosty.

Nakonec se sešel jen s Polčákem, který jeho nabídku odmítl. „Nechci to zdůvodňovat,“ odmítl Polčák v rozhovoru pro týdeník Euro komentovat okolnosti schůzky. Se Stropnickým se údajně dohodli, že setkání nebudou veřejně komentovat.

„Pokud by byly známy podmínky té nabídky ze Strany zelených, tak myslím, že by to bylo trochu devalvační pro Zelené. Někteří jejich členové by byli hodně překvapeni, a to dělat nechci,“ uvedl pouze a připustil, že vůle uzavřít novou předvolební koalici byla ze strany Matěje Stropnického velká, aniž by měl souhlas spolustraníků.

Podle volebního lídra Starostů Jana Farského už je na uzavírání další předvolební koalice pozdě. „Já si té nabídky osobně vážím, ale už není čas. Je týden před podáním kandidátek. Navíc jsme se rozhodli, že do toho jdeme sami, a teď bychom zas obrátili, že do toho sami nejdeme. To nejde,“ řekl Farský.

Nevyloučil přitom užší spolupráci se zelenými do budoucna. „Některé jejich názory jsou hodně zvláštní, ale máme také spoustu společných témat. Shodneme se na tom, že musíme odevzdat toto území minimálně ve stavu takovém, v jakém jsme na něj vstoupili,“ míní Farský.

Uvnitř starostenského hnutí vzbudila Stropnického nabídka navíc obavy z posunu celého projektu doleva. Starostům Stropnického kontroverzní pověst, levicová ideologie i neblahé zkušenosti ze spolupráce s ním z pražské koalice. „Stropnický je navenek zelený, ale uvnitř rudý,“ shrnul mínění Starostů zdroj z vedení hnutí.

Podle informací týdeníku Euro chtěl Stropnický v možné koalici Starostů a Zelených získat pro svou stranu pět míst krajských lídrů. Byl však ochoten vyjednávat a své požadavky zmírnit.

Týdeník Euro požádal o vyjádření k předložené nabídce spolupráce i Matěje Stropnického. Ten však zatím nereagoval.

