Heren v Česku proti loňsku ubylo šest procent

Sdružení Trasparency International (TI) a Občané proti hazardu (OPH) kvůli rostoucímu počtu automatů už dříve ministerstvo kritizovaly za liknavost a nekvalitní práci. Podle MF je to hlavně kvůli tomu, že provozovatelé zažádali o povolení v prosinci 2016, kdy ještě platil starý zákon o hazardu. „Povolení jsme jim dle tehdejšího zákona museli udělit. Ale činili jsme tak na minimální možnou dobu, tedy na jeden rok. Tato povolení ve velkém rozsahu vyprší na přelomu let 2017 a 2018,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Filip Běhal.

V porovnání s polovinou roku 2011 klesl počet automatů a jiných technických zařízení, jako například videoloterních terminálů, o více než 20 000. Ministerstvo financí odhaduje, že v červnu 2018 by měl počet automatů klesnout na 41 000, což by byla přibližně polovina stavu z roku 2011.

Podle Běhala je pozitivní a klíčové snížení počtu heren. „Jedním z cílů nového zákona, který byl stanoven na základě doporučení adiktologů a psychologů, je právě snížení dostupnosti hazardních her. Dle expertů a odborných studií totiž jednoznačně platí, že, zjednodušeně řečeno, jedna herna se sto automaty znamená mnohem menší riziko pro vznik závislosti než deset heren s deseti automaty,“ doplnil Běhal.

Podle předsedy OPH Martina Svobody je problém s narůstajícím počtem automatů v liknavé a nekvalitní práci rozkladové komise ministra financí. „Opravdu není možné, aby města a obce čekaly na zrušení automatů, jejichž provoz je v kolizi s vyhláškou nebo zákonem, často rok nebo i dva. Takový proces má trvat maximálně půl roku,“ zdůraznil již dříve Svoboda.

Nedotažená represe

Problémem je podle něj také neexistující registr hráčů, který by zamezil ve hře osobám, které jsou například na sociálních dávkách nebo v úpadku. „Dosud nebyla ani vypsána soutěž na dodavatele registru, jeho realizace je tedy v nedohlednu. Je to podobné, jako když chcete někoho za trestný čin poslat do vězení, ale nemáte ho postavené,“ dodal Svoboda.

Podle Běhala se při tvorbě zákona počítalo s tím, že registr bude spuštěn později. „Ministerstvo začalo systém soutěžit na jaře 2016 a tuto veřejnou zakázku ukončilo v únoru 2017 z důvodu obstrukčních postupů některých subjektů, které vykazovaly znaky cíleného maření toho, aby byla zakázka zdárně vysoutěžena,“ uvedl Běhal. Zároveň dodal, že MF v současné době připravuje vypsání nové veřejné zakázky, která by měla mít větší možnosti podobným obstrukcím zabránit.

