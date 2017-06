Herních automatů přibylo - paradoxně kvůli zákonu o hazardu

„V zákoně o hazardních hrách se proti původnímu návrhu neudržela hranice 15 až 30 automatů na hernu. Tím nastala situace, že v hernách, kde na to mají prostory, žádají provozovatelé o povolení pro další automaty. Ve městě, kde bylo v provozu třeba deset heren se 150 automaty, jsou nyní čtyři herny, ale je v nich 250 automatů,“ uvedl předseda Občanů proti hazardu Martin Svoboda.

Upozornil, že rušení povolení k provozování těchto přístrojů má trvat maximálně půl roku. Města a obce ale podle něj čekají na zrušení automatů, jejichž provoz je v kolizi s vyhláškou nebo zákonem, často rok nebo dva. „Dle našich zjištění je problém v liknavé a nekvalitní práci rozkladové komise ministerstva financí,“ podotkl Svoboda.

Výhra hazardní lobby

Řada opatření nového zákona prý ztrácí smysl, dokud neexistuje registr hráčů. Zatím nebyla vypsána ani soutěž na jeho dodavatele. „Ministerstvo financí se našim výtkám o nevysoutěžení registru hráčů bránilo argumentem, že se zpoždění předem očekávalo. S tím se dá souhlasit, pokud by se jednalo o zdržení v řádu několika měsíců. Nyní jsme ale v situaci, kdy půjde o zpoždění minimálně dvou let,“ uvedl ředitel české TI David Ondráčka. Pokud by registr nefungoval, byla by to podle něj výhra hazardní lobby.

Podle obou organizací vykázala zlepšení situace v internetovém hazardu. Některé společnosti skončily, jiné nová pravidla dodržují. Výjimkou je prý Sazka. „Z našeho monitoringu vyplývá, že Sazka porušuje proces registrace nových hráčů. Tato společnost umožňuje novým klientům tzv. zjednodušenou registraci, kdy se totožnost ověřuje pouze na internetu. To vede k tomu, že si mohou hráči zakládat neomezené množství hráčských kont na smyšlené identity,“ uvedl Svoboda.

Ministerstvo financí na začátku června uvedlo, že kvůli porušování zákona o hazardu uložilo nejmenované zahraniční loterní firmě pokutu 40 milionů korun. Dohromady uložilo pět pokut za 155 milionů korun.

Podle nového zákona o hazardu mohou na český trh vstoupit zahraniční loterní společnosti, které byly dosud považovány za nelegální. Podle odhadu MF ke konci loňského roku fungovalo 55 loterních firem, 20 z nich ukončilo činnost ještě před začátkem roku. U dalších 30 společností MF předalo podklady pro doměření daně.

