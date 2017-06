Gabriel: o kvóty nejde, Evropa musí řešit příliv uprchlíků

„Nejde o to, jaké máme kvóty a o co se hádáme, ale o to, co uděláme v příštích desetiletích, abychom výrazně redukovali pohyb uprchlíků. Zatímco my se v Evropě hádáme, kolik si vezmeme uprchlíků, tak v Africe se dává do pohybu stále víc lidí, protože mají katastrofální podmínky,“ uvedl Gabriel. Podle něj se mezitím Středozemní moře, přes které se lidé snaží do Evropy dostat, stalo „velkým hřbitovem“.

Česká strana dlouhodobě povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků odmítá. Prosazuje spíš pomoc v krizových oblastech. Zaorálek po schůzce s německým protějškem podotkl, že vláda tento týden schválila zvýšení částky na českou rozvojovou pomoc v zahraničí. Česko se bude také víc soustředit na země, odkud uprchlíci přicházejí. Podpořit chce budování infrastruktury, zajištění vody či zaměstnanost, řekl šéf české diplomacie.

„Máme pravděpodobně odlišné pozice, ale je cenné, že jsme připraveni o tom mluvit. My jsme si vědomi toho, že problém musí být řešen společně. Je tam celá řada věcí, na nichž se shodneme,“ uvedl Zaorálek.

Také Gabriel podotkl, že s českým kolegou sice problém řešili, ale neshodli se. „Z mé strany je teď lepší a hlubší pochopení toho, proč je česká strana tak zdrženlivá k závazným kvótám,“ uvedl německý ministr zahraničí. Hodně se prý při jednání se Zaorálkem dozvěděl o tom, proč Česká republika vnímá kvóty téměř jako zásah do národní suverenity.

Evropská komise s Českem a dalšími státy V4 zahájila kvůli odmítání kvót řízení. Podle Gabriela podobnému procesu kvůli porušování evropských pravidel často čelilo i Německo. „Někdy jsme vyhráli, často jsme prohráli. Není nic zvláštního, že se národní stát dostane do konfliktu s EU kvůli porušení smluv,“ dodal Gabriel.

Německý ministr zahraničí se v Praze sešel také s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), a to v pátek pozdě večer na večeři v Kramářově vile. Po dnešním jednání šéfové diplomacie odjeli do Berouna. Středočeské město je partnerským městem německého Goslaru, kde se Gabriel narodil. Ministři se setkají s berounským starostou a společně zahájí mezinárodní Velkou cenu ve skateboardingu. V programu je také diskuse se studenty berounského gymnázia Joachima Barranda o budoucnosti Evropy.

