Eurokomisař: Řecko je s reformami na správné cestě, nesmí polevit

„Návrat na trhy je důležitým prvním krokem,“ řekl Moscovici. „Pro trhy je to signál, že Atény mají výsledky, co se dohodnutých závazků týče, a že jsou zpět na cestě udržitelného rozvoje,“ dodal podle agentury Reuters komisař.

Řecko v roce 2010 v důsledku finanční krize přístup na dluhopisové trhy ztratilo. Dočasně se na ně vrátilo dvěma emisemi v roce 2014. Pak ale přišly volby a další fáze krize, v níž levicová vláda Alexise Tsiprase dlouho nebyla ochotna sjednat dohodu o novém úvěrovém programu. To srazilo nadějně se vyvíjející řeckou ekonomiku zpět do recese.

