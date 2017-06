Moody´s zlepšila Řecku úvěrový rating o jeden stupeň

Euroskupina minulý týden rozhodla, že Řecko může ze záchranného fondu eurozóny dostat novou část úvěru z třetího záchranného programu v sumě 8,5 miliardy eur (223 miliard korun). Ministři rovněž uvedli, že přijmou další kroky ke zmírnění řeckého dluhu hned po skončení nynějšího programu v příštím roce. K finanční pomoci Řecku se po dvouletém váhání rozhodl připojit i Mezinárodní měnový fond (MMF).

Řecký premiér Alexis Tsipras tento týden řekl, že Řecko by už brzy mělo být připraveno k návratu na trhy dluhopisů, což by bylo poprvé od roku 2014. Možnost návratu Řecka na trhy vedle uvolnění nových úvěrů usnadňuje i to, že výnosy obchodovaných řeckých státních dluhopisů od zasedání euroskupiny výrazně klesly.

Přečtěte si také rozhovor s jedním z tvůrců Eura:

Podle Moody´s jsou jasně patrné známky stabilizace řecké ekonomiky. V letošním a příštím roce by měla země zaznamenat růst a veřejný dluh by se měl ustálit na 179 procentech hrubého domácího produktu, uvedla Moody´s podle agentury Reuters.

Dále čtěte: