Erdogan: Trest smrti parlamentem projde a já ho pak podepíšu

Vláda premiéra Binaliho Yildirima předloží parlamentu návrh zákona na znovuzavedení trestu smrti, řekl dnes v Ankaře Erdogan, aniž uvedl, kdy tak kabinet učiní. Turecká hlava státu je přitom přesvědčena, že poslanci návrh schválí. „A já ho pak podepíšu,“ dodal Erdogan.

Turecký prezident dnes v hlavním městě hovořil před svými příznivci, kteří podle AFP vyzývali k znovuzavedení trestu smrti a potrestání pučistů. Právě po zmařeném pokusu o převrat, o který se v polovině července pokusila část armády, se volání po návratu nejvyššího trestu do tureckého právního řádu začalo objevovat.

Evropská unie spolu s řadou dalších zemí včetně USA před takovým krokem varovala. Podle Bruselu by to znamenalo konec jednání o vstupu Turecka do EU, která začala v roce 2005. Trest smrti, který Turecko zrušilo v roce 2004 právě v rámci snahy o vstup do EU, je podle unijních představitelů neslučitelný s evropskými hodnotami. Erdogan ale dnes jakýkoli nátlak ze zahraničí odmítl. „Západ říká tohle a Západ říká tamto. Promiňte, ale nepočítá se to, co říká Západ, ale to, co říká můj lid,“ prohlásil.

Po zmařeném puči turecké úřady poslaly do vazby přes 32 tisíc lidí a 100 tisíc jich připravily o práci. Rozsáhlé čistky, které postihly skutečné i domnělé podporovatele hnutí tureckého duchovního Fethullaha Gülena, který dlouhodobě žije v USA, se dotkly vojáků, soudců, státních zástupců, policistů i například učitelů. Právě Gülena Erdogan považuje za hlavního strůjce pokusu o převrat. Rozsah čistek vyvolal kritiku západních spojenců Turecka. Podle mnohých prezident Erdogan situace využil k upevnění své moci v zemi.

