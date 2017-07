Kraje za miliardy od státu zlepší dopravu či zaměstnanost

Z celkové částky dostanou kraje 6,1 miliardy letos, 11,4 miliardy příští rok a přes 25 miliard v roce 2019. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) již dříve uvedl, že propast mezi těmito kraji a zbytkem republiky se zvětšuje. Uvedené kraje byly zasaženy útlumem těžby uhlí, což mělo dopad na jejich konkurenceschopnost, životní prostředí i sociální situaci.

V Ústeckém kraji by peníze mohly být použity na opravy silnic, úpravu východního nádraží v Děčíně, likvidaci ekologických zátěží či budování vysokorychlostní železnice. „Je tu i otázka těžby lithia, která by nám do budoucna mohla pomoci,“ myslí si hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil (KDU-ČSL) považuje za důležité především to, aby z regionu neodcházeli mladí a vzdělaní lidé. „Chceme, aby se jim zabezpečila práce v rámci tohoto kraje v nových technologiích či robotizaci,“ uvedl. Kraj se tak bude snažit i investičními pobídkami přilákat do regionu firmy s tímto zaměřením.

„Perfektní je také, že máme do kraje dotáhnutou dálnici, ale teď je třeba zainvestovat také do silnic druhých a třetích tříd, protože ne všechny zóny leží u dálnice,“ řekl Navrátil. Peníze by podle něj měly směřovat i na nové technologie ve školství a image regionu.

V Karlovarském kraji by peníze měly podle hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) zamířit hlavně na dostavbu dálnice D6. „Musíme také řešit silnici I/13 mezi Karlovými Vary a Chomutovem, která je velmi zatížená,“ řekla.

Jako priority zmínila i lázeňství a školství. Kraj chce například získat peníze na investice spojené s otevřením pobočky Karlovy univerzity v oboru fyzioterapie. „Musíme také vyvinout aktivitu, abychom v budoucnosti právě v oblasti vědy a výzkumu tady měli více institucí. Potřebujeme tady větší přidanou hodnotu, aby se měsíční průměrná mzda v kraji zvyšovala a nebyla oproti celorepublikovému průměru o 3500 korun nižší,“ doplnila.

Podle premiéra jde o první komplexní restrukturalizaci tak rozsáhlého území. Podle ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka (ČSSD) je důležité, aby se plán věnoval podpoře podnikání v těchto regionech. „Plánujeme také rozjet program regenerace brownfieldů, tedy starých průmyslových areálů, které nejsou využívané,“ uvedl.

Podporu restrukturalizace krajů ocenil vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Cienciala, podle kterého přispěje ke zvýšení životní úrovně i konkurenceschopnosti těchto tří krajů.

