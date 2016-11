Debata o daňovém balíku se zvrhla v přestřelku o EET

Daňový balík má především zvýšit daňové slevy na děti a poslanci ho dnes projednávají ve druhém čtení, kdy mohou přednášet pozměňovací návrhy. Už jich předložili asi tři desítky. Předloha mění celkem sedm daňových zákonů. Když Babiš představil svůj avizovaný návrh, který má hlavně vyjmout některé živnostníky z povinnosti evidovat tržby, Kalousek ho obvinil, že mluvil o jiném zákonu než o těch, o nichž je v předloze řeč, a zákon řádně neuvedl. „On tady nemá svoji tiskovou konferenci Agrofertu. Já se cítím skutečně ponížen jeho jednáním,“ prohlásil Kalousek.

Babiš ale jeho tvrzení odmítl. Upozornil na to, že jeho pozměňovací návrh je spjat s novelizací zákona o daních z příjmů, a s projednávaným materiálem tedy souvisí. Poslanec ANO Bohuslav Chalupa řekl, že se cítí být ponížen tím, co zaznívá na Babišovu adresu. Předseda hospodářského výboru Ivan Pilný (ANO) zkritizoval zneužívání přednostních práv k vystoupení. „Já se necítím ponížen, ale fakt mě to už nebaví,“ prohlásil.

Babiš dnes obdobně jako dřív elektronickou evidenci tržeb hájil. Poukazoval mimo jiné na to, že je to první zákon, který má zkušební provoz. To, že svůj návrh předkládá právě dnes, nemá nic společného s tím, že ostrý start EET začne ve čtvrtek, zdůraznil. Je to proto, že druhé čtení daňového balíku připadlo na dnešek a je to podle něj poslední daňový zákon, kterým se bude Sněmovna ještě zabývat.

Přečtěte si výměnu názorů k EET mezi Pavlem Páralem a Andrejem Babišem:

Štvanice na hostinské začíná

Babiš reaguje na Párala: Štvanice na EET pokračuje

Páral odpovídá Babišovi: Už je to tady, hospodští budou zdražovat

První část jeho pozměňovacího návrhu počítá s tím, že živnostník, který má daň z příjmů stanovenou paušálně, by nemusel podléhat EET. Podmínkou bude, že jeho příjmy v předchozích třech letech nepřekročily ročně 250 tisíc korun. Paušální daň si živnostník může již podle nynějšího zákona sjednat s finančním úřadem. Zatím toho ale v celé ČR využilo jen několik desítek podnikatelů.

Druhou změnu v EET Babiš navrhl u e-shopů pro ty transakce, kde zákazník platí kartou přes internet a transakce se odehraje bez osobní účasti. Na ně se EET také vztahovat nemá. „Je tam jasná elektronická stopa,“ popsal.

Koaliční sociální demokraté ale pro tyto Babišovy návrhy pochopení nemají a podpořit je nechtějí. Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka novinářům řekl, že jeho strana nechce z EET dělat trhací kalendář.

O EET dále čtěte:

Kalousek: EET je jako koncentrační tábor. TOP 09 trvá na jejím zrušení

Rébus zvaný „dýško“. Otazníky v EET zůstávají