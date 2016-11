ČSSD změny v EET nepodpoří. S vlastním návrhem přijdou lidovci

Zákon o evidenci tržeb, jejíž zavedení patří mezi stěžejní projekty současné vládní koalice, vstoupí v účinnost ve čtvrtek. Zhruba 40 tisíc podnikatelů v pohostinství a ubytovacích službách má začít elektronicky evidovat tržby. Vláda si od evidence slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření ostře kritizuje a tvrdí, že EET zlikviduje mnoho drobných živnostníků.

V posledních dnech ale kolem evidence tržeb propukla roztržka mezi ČSSD a ANO, když Babiš přišel s návrhem na změny. Podle nich by z EET mohli být vyjmuti živnostníci, kteří mají daň stanovenou paušálem a roční podnikatelské příjmy do 250 tisíc korun, a také platby kartou prostřednictvím internetu v e-shopech.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) si Babiš chybným postupem sám rozbíjí systém EET. Případné schválení poslaneckých pozměňovacích návrhů vytvořených na poslední chvíli může systém rozebrat tak, že nebude fungovat, řekl dnes předseda vlády. Varoval koaliční strany před hlasováním s opozicí. Opozice v EET nechce dělat změny, ale chce ji zrušit, uvedl. Podle premiéra by Babiš měl svolat před hlasováním poslanců schůzku koaličních expertů.

Přečtěte si výměnu názorů k EET mezi Pavlem Páralem a Andrejem Babišem:

Štvanice na hostinské začíná

Babiš reaguje na Párala: Štvanice na EET pokračuje

Páral odpovídá Babišovi: Už je to tady, hospodští budou zdražovat

Podle návrhu lidovců by měli být vyňati všichni plátci paušální daně, prodejci na farmářských trzích a „ti, kteří si pouze přivydělávají“. Systém by se měl vztahovat jen na poplatníky s obratem nad 414.000 korun, míní předseda lidovců Pavel Bělobrádek. „Pokud uplatňují paušál a slevu na poplatníka, stejně neplatí žádnou daň, pak nemá ani smysl, aby měli EET,“ vysvětlil Bělobrádek navrhovanou hranici.

Podle poslance ANO Jana Volného jsou ale návrhy lidovců zaváděním výjimek, které koalice odmítala. Babišovy úpravy jsou nenárokové, proto o výjimky nejde, dodal.

Přečtěte si, co si o EET myslí Miroslav Kalousek:

Kalousek: EET je jako koncentrační tábor. TOP 09 trvá na jejím zrušení

Lidé proti EET organizují petice, které podle serveru Echo24.cz už podepsaly tisíce lidí, a Asociace podnikatelů a manažerů vyzvala podnikatele a živnostníky, aby vyjádřili nesouhlas s EET tím, že ve čtvrtek přeruší provoz svých obchodů. Asociace o tom informovala na svých internetových stránkách. Zároveň asociace zveřejnila seznam těch, kteří se k protestu připojili.

Asociace rovněž plánuje na sobotu spolu s Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou a hnutím Radostné Česko bez EET protest proti EET, a to na Václavském náměstí v Praze.

Z podnikatelů, kterých se týká povinnost EET od 1. prosince, zůstává 20 až 30 procent těch, kteří nemají koupenou pokladnu nebo jiné registrační zařízení. V posledních dnech zájem o nákup a zprovoznění pokladen podle společnosti Storyous zvolnil, a to právě kvůli vládní diskusi ohledně dalších výjimek v systému. Do pondělí se do pilotního provozu EET přihlásilo 21 tisíc 338 podnikatelů, kteří zaslali 9,1 milionu účtenek.