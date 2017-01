Další Trumpovo kontroverzní rozhodnutí: vrchním poradcem jmenuje zetě

Aby se Kushner vyvaroval střetu zájmů, tak podle informací agentury Reuters z Trumpova štábu opustí vedení podniku své rodiny a nebude zasahovat do zájmů podnikatelských aktivit své ženy Ivanky Trumpové. Ta se rovněž nebude účastnit na vedení svých podniků i rodinného holdingu Trump Organization, pro Bílý dům ale pracovat nebude, uvedl Reuters.

Pětatřicetiletý miliardář Kushner je stejně jako jeho tchán realitním podnikatelem a jeho široké obchodní zájmy mohou podle newyorského deníku vyvolávat podezření ze střetu zájmů. Podle agentury AP lze po Kushnerově jmenování čekat výtky, že tento krok porušuje federální zákony zakazující nepotismus, tedy jmenování příbuzných do vysokých státních funkcí.

The New York Times napsal, že Kushner se svými poradci nyní probírá možnosti, jak se pro případ jmenování oprostit od správy rodinného majetku. Jeho součástí je i známý týdeník The New York Observer.

Newyorská právnička Jamie Gorelicková, která za prezidenta Billa Clintona působila jako náměstkyně ministryně spravedlnosti, Kushnerovi poskytuje rady, jak se nedostat do sporu se zákonem proti nepotismu. Podle Reuters se vzdá nejen pozice výkonného ředitele Kushner Companies a vedení týdeníku The New York Observer, ale i dalších aktivit včetně zahraničních investic a zájmů v podnicích své ženy.

Ivanka Trumpová učiní podobné kroky, podle Reuters rezignuje na všechny ředitelské posty v Trump Organization a na vedení ve svých podnicích, které zahrnují mimo jiné i módu. Nebude zastávát ani žádné funkce v Bílém domě, chce se naopak věnovat rodině a stěhování do Washingtonu, uvedl Reuters.

Kushner působil jako poradce už v Trumpově volebním štábu. Dříve se spekulovalo o jeho možném jmenování velvyslancem v Izraeli nebo personálním šéfem Bílého domu. Objevovaly se i informace, že jeho role bude jen neformální a oficiální funkci poradce hlavy státu vykonávat nebude.

Kushner se s Ivankou Trumpovou oženil v roce 2009, mají spolu tři děti. Ivanka je druhým nejstarším potomkem Donalda Trumpa a zlínské rodačky Ivany Zelníčkové, první manželky budoucího prezidenta.

