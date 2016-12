Stavitel Trumpovy zdi: tvrdý generál s lidským přístupem

Dvaašedesátiletý vysloužilý generál Kelly nastoupil do aktivní vojenské služby v roce 1970 a skončil až letos. V roce 2003 byl v Iráku přímo na bojišti povýšen do hodnosti generála. Něco podobného se stalo poprvé od roku 1951. Poslední čtyři roky působil jako velitel Jižního velitelství amerických ozbrojených sil a měl tak na starosti mimo jiného také oblast, kde se nachází kontroverzní věznice pro teroristy Guantanámo.

Právě kvůli Guantanámu se dostal do sporu s administrativou prezidenta. Zatímco Barack Obama chtěl nechat věznici uzavřít, Kelly byl přesvědčený o její prospěšnosti a dokonce zažádal o 200 milionů dolarů na její obnovu a renovaci, včetně vybudování bydlení pro místní vojenský personál. Na druhou stranu podle vlastních slov chápal zahájení protestní hladovky vězňů v březnu roku 2013, protože se podle něj vězni cítili být podvedeni Obamou, který z úmyslu zrušit vězení ustoupil.

Odcházejícího prezidenta ostatně Kelly kritizoval ve více oblastech. Ačkoliv nejdříve souhlasil s iniciativou Obamovy vlády zapojit do aktivní služby a bojových rolí více žen, později svůj názor změnil. „Pokud nezměníme standardy, tak bude velmi, velmi těžké, aby se větší počet žen dostal do armády. Ale to je jejich starost,“ ukázal prstem na vládu.

A do třetice Kellyho nesouhlas s Obamou: už dlouhé roky se mu nelíbí podle něj nedostatečná obrana jižních hranic Spojených států. „Teroristické organizace mohou využít některou z tras pašeráků, aby do země dostaly své členy, a způsobily tak vážné nebezpečí pro naše občany. Dokonce sem mohou dostat i zbraně hromadného ničení,“ varoval Kelly před nedůsledností při ochraně hranic s Mexikem.

Právě tento bod může být klíčový pro Trumpa, který svou prezidentskou kampaň postavil mimo jiné na známém slibu, že na hranicích s Mexikem nechá vystavit zeď. Zdá se, že by Kelly mohl být oddaným vykonavatelem jeho vůle.

Trumpovi by příští ministr bezpečnosti mohl pomoci i v jedné z jeho kontroverzí. Budoucí prezident se pustil do slovní přestřelky s manželi Kahnovými, kteří během válečné operace v Iráku ztratili syna. Sám totiž prošel tím samým. Jeho nejmladší syn zemřel v roce 2010 v Afghánistánu, když šlápl na minu. Kelly se tak stal nejvýše postaveným americkým důstojníkem, který během bojů v Iráku nebo Afghánistánu přišel o potomka.

Kellyho provází rozporuplná pověst. Jeho kritici v něm vidí cynického muže, což dokládají výrokem, kterým generál odpovídal na otázku, jaký má názor na propouštění vězňů z Guantanáma. „Pokud se vrátí do bitvy, tak je pravděpodobně zabijeme. Takže to je dobře,“ odpověděl Kelly jednoznačně.

Jiní však Kellyho mají za rozvážného lídra s lidským přístupem. Těm nahrává jeho působení během útoku na Bagdád z roku 2003. Své vojáky před ním instruoval, že jdou obsadit město a ne „pozabíjet syny matek“. Po kapitulaci jednoho z nepřátelských generálů mu zase vrátil nabízenou zbraň se slovy: „Válka skončila. Je čas na obnovu.“

