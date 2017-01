Tillerson dostane 4,6 miliardy od Exxonu na ruku. Kvůli obavám ze střetu zájmů

Tillerson, který kvůli svému příštímu angažmá odstoupil z pozice výkonného ředitele Exxon na začátku roku, měl původně dostat během příštích deseti let dva miliony akcií v celkové výši 182 milionů dolarů.

Z pozice šéfa americké diplomacie by však mohl výrazně ovlivňovat hodnotu těchto akcií, a dostat se tak do obrovského střetu zájmů. Nakonec tak dostane 179 milionů dolarů v hotovosti. Vyplacená částka bude oproti původní hodnotě o tři miliony nižší na žádost federálních úřadů pro etiku.

Zmíněná částka bude převedena na nezávislý fond, ze kterého bude Tillerson pravidelně dostávat určitou sumu. Žádné peníze však nemůže investovat zpět do Exxonu. V příštích deseti letech navíc nesmí pracovat v žádné ropné společnosti. Pokud by některé pravidlo porušil, přišel by o zbývající dostupnou částku, která by následně byla věnována charitě. Akcie v hodnotě 55 milionů, které už vlastní, se Tillerson zavázal prodat.

Tillerson je jedním z nejkontroverznějších budoucích členů Trumpovy vlády. Kritikům se nelíbí zejména jeho vazby na Rusko. Od prezidenta Vladimira Putina dokonce dostal Řád přátelství a nesouhlasí se sankcemi, které Spojené státy uvalily na Rusko po anexi Krymu. Po jeho pohovoru v Senátu, který je naplánovaný na příští středu, se tak očekává vyrovnané hlasování.

Trump svůj výběr hájí tím, že Tillersonovy vazby na Rusko jsou spíše plusem. Nespojuje je totiž s politikou, ale výhradně s byznysem. Připomněl například dohodu Exxonu s ruskou státní ropnou společností Rosněfť o využívání velkých nalezišť v Arktidě, ke které došlo v roce 2011.

Tillerson začal pracovat v Exxonu v roce 1975, od roku 2006 pak společnost vedl, když nahradil dlouholetého šéfa Lee Raymonda. Během deseti let ji provedl finanční krizí a propadem cen ropy. Na pozici výkonného ředitele jej od nového roku nahradil Darren Woods.

