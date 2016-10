Další pocty pro Bradyho. Ocenili ho Sobotka i poslanci

„Mé rozhodnutí symbolicky ocenit pana Bradyho je poděkováním za celoživotní úsilí a odvahu, s kterou brání lidská práva a pracuje na rozvoji humanity a demokratických principů,“ uvedl během slavnostního předávání medaile v Kramářově vile Sobotka. Jsem přesvědčený, že naše společnost si musí vážit občanů s podobným osudem a životním příběhem, dodal.

Brady po převzetí medaile připomněl, že ocenění dostal již v Kanadě, od královny Alžběty či od německého prezidenta. „Ale dostat to doma, to je něco zase úplně jiného, přece jenom nikdy jsem to nečekal. Musím vám říct, že to přijetí, které tady mám, jsem si nikdy nedovedl představit. Jsem za to hrozně rád,“ uvedl.

Sobotka v minulých dnech označil za nešťastné, že Brady nedostane vyznamenání na Hradě, ale i okolnosti, které k tomu vedly. „Je nešťastné rozdělovat společnost na příběhu člověka, o jehož zásluhách není pochyb. Je nešťastné dělit společnost v den státního svátku, který by měl občany spojovat. Chtěl bych proto i tímto okamžikem navrátit nadcházejícímu státnímu svátku jeho odpovídající důstojnost,“ řekl dnes Sobotka. Následně předal Bradymu medaili Karla Kramáře, jejíž udělování za zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka přísluší českému premiérovi. Medaile byla vytvořena při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády a pojmenována po prvním předsedovi československé vlády.

Po Sobotkovi ocenili Bradyho i poslanci, kteří mu prostřednictvím předsedy sněmovny Jana Hamáčka udělili Sněmoví pamětní medaili a list.

Bradyho po jeho víkendovém příletu do České republiky ocenila řada institucí. Převzal již například Klíč od obce pražské na Staroměstské radnici od pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO) či cenu Prix Irene Židovské obce Praha.

Rodák z Nového Města na Moravě Brady prošel během druhé světové války koncentračními tábory v Osvětimi a Terezíně. Jeho sestra byla zavražděna v plynové komoře. V roce 1949 emigroval do Kanady, kde se mimo jiné významně angažoval v pomoci krajanům. Přednášel po celém světě a vydával svědectví o německé zrůdnosti během druhé světové války a hrůzách holokaustu.

