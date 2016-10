Kdo všechno ocení Bradyho? Univerzita Palackého, Praha, Brno i Sobotka

Projděte si seznam ocenění, které má namísto údajně prezidentem slibovaného a nakonec neuděleného řádu T. G. Masaryka převzít Jiří Brady.

Medaile Univerzity Palackého

Už 22. října, tedy den poté, co se ukázalo, že Jiří Brady nedostane vyznamenání od prezidenta, přišel rektor Jaroslav Miller s návrhem udělit Bradymu vyznamenání Univerzity Palackého v Olomouci. Ocenění olomoucké vysoké školy, ke které se podle jejích představitelů symbolicky přidává většina českých univerzit, by měl pravděpodobně převzít v pátek 28. října v Praze na Staroměstském náměstí.

Slavnostní shromáždění Poslanecké sněmovny

S myšlenkou uspořádat slavnostní shromáždění přišla o víkendu poslankyně a někdejší šéfka Sněmovny Miroslava Němcová (ODS). Dnes se vedení dolní komory dohodlo na tom, že poslanci uctí Bradyho na slavnostním shromáždění ve čtvrtek dopoledne, obdrží na něm pamětní medaili spolu s pamětním listem.

Klíče od hlavního města Prahy

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) v pondělí oznámila, že udělí Bradymu Klíč od obce pražské. „Když si totiž lidí jako on neváží na Hradě, tak si jich budeme vážit aspoň v Praze,“ napsala Krnáčová na svém webu. Brady by měl klíč obdržet ve středu v Brožíkově síni Staroměstské radnice.

Pamětní list města Brna

Brno ocení Jiřího Bradyho pamětním listem. Náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL) v pondělí řekl, že město původně uvažovalo o udělení čestného občanství, z časových důvodů by se to ale nestihlo. Podle Hladíka by si Jiří Brady měl pamětní list zřejmě převzít v Brně předtím, než příští úterý odletí zpět do Kanady.

Medaile Karla Kramáře

Předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes oznámil, že Bradymu udělí premiérskou medaili Karla Kramáře. Sobotka dodal, že pokládá za krajně nešťastné, že Brady nedostane státní vyznamenání u příležitosti oslav 28. října na Hradě, ale i okolnosti, které k tomu vedly.

Prix Irene

Ve středu by měl Brady převzít také cenu Prix Irene, kterou od roku 2003 spolek Irene, vzniklý z iniciativy signatářů Charty 77, každoročně uděluje těm, kteří se zasloužili o mír mezi lidskými skupinami. Ocenění má Jiří Brady převzít na radnici Židovské obce Praha.

Cenu Paměti národa

Obecně prospěšná společnost Post Bellum, která 17. listopadu udělí čtyřem bojovníkům proti komunistické totalitě své ocenění, dnes oznámila, že uvažuje i o vyznamenání Bradyho. Společnost uvedla, že během víkendu se na ni obrátily stovky lidí s prosbou, aby se také on letos stal nositelem Ceny Paměti národa. Na slavnostním večeru v pražském Národním divadle mu chce Post Bellum každopádně nějakým způsobem vzdát hold.

