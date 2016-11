Komentář: Rolničky pro Andreje

Tak nám Andrej Babiš rozčílil premiéra Sobotku. Škoda, že z toho neexistuje obrazový záznam, protože by ho majitel hnutí ANO mohl používat v předvolební kampani jako důkaz, že je schopen činit zázraky. Takhle to vypadá, že si jenom nasadil šaškovskou čepici a přinesl do koaliční rady poměrně zásadní změny ve fungování EET, které ještě před pár dny rezolutně odmítal.

To se při střetu s realitou stává i v lepších rodinách. A Babišem navržené změny jsou právě z této kategorie. Vyloučit platby platebními kartami z elektronické evidence je logické. Jde fakticky o zcela průhledně kontrolovatelný bezhotovostní platební styk, kde je jeho autorizování na finančním úřadě zbytečné a jen odebírá kapacitu systému.

Podobně absurdní je dožadovat se elektronické evidence tržeb u e-shopů, kde zcela dominují bezhotovostní platby kartou nebo převody z účtu. Kdyby autoři zákona a jeho duchovní otec, velkopodnikatel Andrej Babiš, měli páru o drobném byznysu v oboru nákup-prodej, byly by v zákoně tyto výjimky od samého počátku.

Kuba a Kašpar

Trochu sofistikovanější je navrhovaná úleva pro opravdu drobné podnikatele, jejichž tržby dosahují méně než 250 tisíc ročně a kteří mají s finančním úřadem dohodnutu nějakou paušální daň.

Tady je ministr skutečně za kašpara, protože ještě ve čtvrtek viselo na jeho webu stanovisko k pořadu Otázky Václava Moravce, kde exministr průmyslu Kuba navrhoval nějakou spodní hranici tržeb pro zavedení EET. Dočkal se následující reakce: „Návrh Martina Kuby stanovit limit pro zapojení se do evidence tržeb na určitém měsíčním obratu by pouze ve výsledku umožnil obcházení zákona - jinými slovy nepřiznání reálných tržeb kvůli snaze vejít se do daného limitu - a tím i totální erozi zákona o evidenci tržeb. Zavedení takového limitu by jen znamenalo diskriminaci a výjimky pro určité skupiny podnikatelů, což jde zcela proti smyslu EET, která má za cíl narovnat podnikatelské prostředí.“

Zde už člověk poněkud zakroutí hlavou, co je to za úlevu, protože podnikatel se čtvrtmilionovým příjmem žádnou daň neplatí a ani po zavedení EET platit nebude, protože i při využití nejnižšího daňového paušálu a odečtení základní odečitatelné položky na poplatníka žádná daňová povinnost nevznikne.

A to nemluvíme o řemeslnících, kde bezdětný instalatér při použití osmdesátiprocentního paušálu neplatí žádnou daň do 830 tisíc. A nutno říci, že instalatérů, kteří se přes tuto hranici tržeb dostanou, je opravdu jen pár a nutit je k vybavení online pokladnou je jen bohapustá buzerace. Proč by si takový podnikatel sjednával jakoukoli paušální daň? Kubův návrh je tak naprosto logický a pochopitelný. Kde není daňová povinnost, ani EET nic nevybere.

Teta z kravína

Jestli je opatření směřováno na lidi, kteří podnikají v drobném vedle zaměstnání a nějaká ta daň by se tam vyměřit dala, tak se účinnost takové úlevy jeví jako zcela nulová. Teta, která krmí v kravíně a ze dvora prodává domácí vajíčka, čerstvý salát a na podzim třicet martinských hus a padesát kachen, si složitě vyřizovat nějakou paušální daň určitě nebude.

A mimochodem paušální daň i paušální platby pojistného pro živnostníky jsou levnějším a efektivnějším způsobem vybíraní daní v odvětvích služeb než EET. Umožňují kromě jiného odpovídajícím nastavením daně ošetřit služby, které jsou při standardním zdaňování zcela nerentabilní. Nestává se tak, že obce začínají uvažovat o něčem tak absurdním, jako je dotování místní hospody z obecního rozpočtu, protože vesnice bez hospody není k žití a ta poslední kvůli Babišovi nyní zavírá.

Proto také nějakou formu paušálního zdaňování využívá u drobného podnikání řada výrazně civilizovanějších zemí než náš vzor Chorvatsko.

