Clintonová získala o 2 miliony hlasů více, přesto prohrála

Navzdory této statistice Trump hlasování vyhrál, protože volby v USA nejsou přímé, jsou organizovány dvoustupňově. Rozhodující jsou počty získaných volitelů za jednotlivé státy, nikoli celkový počet hlasů odevzdaných přímo voliči.

Podle amerického serveru je náskok Clintonové největší mezi prezidentskými kandidáty, kteří volby prohráli. V roce 2000 demokratický kandidát Al Gore prohrál s Georgem Bushem mladším, přestože i v tomto případě prostý součet hlasů vyzněl v jeho prospěch. Gore jich shromáždil o půl milionu víc než Bush, ale měl menší počet volitelů.

Připomeňte si průběh amerických voleb minutu po minutě.

Trump v úterý v rozhovoru pro The New York Times prohlásil, že není stoupencem dvoustupňových voleb; raději by prý viděl volby přímé. Bezprostředně po vyhraných volbách ale zastával opačný názor, když existenci sboru volitelů označil za „geniální“.

Milionový rozdíl v součtech hlasů ve prospěch Clintonové zaznamenali sčítací komisaři v polovině listopadu. Hranici půldruhého milionu neúspěšná kandidátka překročila podle serveru Politico minulou neděli.

Kalifornská senátorka Barbara Boxerová, která v kampani podporovala Clintonovou, minulý týden navrhla zákon o zrušení sboru volitelů. Neočekává se ale, že má nějakou šanci, protože nejspíš neprojde Senátem ovládaným republikány, píše Politico.

