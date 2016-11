Proti Trumpovi bych měl šanci, myslí si Sanders

Pětasedmdesátiletý Sanders sliboval Američanům sociální revoluci. Jestliže byl Donald Trump protestem republikánů proti systému, Sanders představoval tuto odpověď na straně Demokratické strany.

Zřejmě i proto si senátor z Vermontu myslí, že by proti Trumpovi měl v prezidentské volbě šanci uspět. Věří totiž, že by mu dokázal některé voliče přetáhnout. „Měli jsme překryv. Trump dokázal pochopit, že je spousta lidí naštvaných, protože ekonomika nepracuje v jejich prospěch,“ uvedl Sanders v rozhovoru pro USA Today. „Jestli bych vyhrál, to nevím. Po bitvě je každý generál. Samozřejmě bych si přál, abych k tomu dostal možnost. Některé z průzkumů totiž naznačují, že by tomu tak bylo,“ dodal.

Sandersovi se zároveň nelíbil průběh prezidentské kampaně. „V televizi jednoznačně převládaly politické drby. Řešily se e-maily Clintonové a Trumpův vztah k ženám. Ale proč je naše střední třída v úpadku? Proč jsme jediná velká země, která nemá placenou rodičovskou dovolenou? Proč si naše děti nemohou dovolit vysokou školu? To jsou témata, kterými se musíme zabývat. A v televizi se o nich vůbec nemluvilo,“ zopakoval Sanders některé z hlavních bodů své kampaně.

Samotný výsledek voleb Sanderse příliš nepřekvapil, prý předpokládal, že jsou šance obou kandidátů prakticky vyrovnané. I vzhledem k tomu, že poražená Clintonová nakonec získala větší počet hlasů, však vyzývá k úvahám o změně volebního systému, který v současnosti funguje na bázi různého počtu volitelů z jednotlivých států.

„Možná bychom se na celý ten systém, který umožnil vyhrát kandidátovi s menším počtem hlasů, měli pořádně podívat,“ říká Sanders. „Prezidentská kampaň se prakticky koncentrovala na patnáct států, o které se bojovalo. Třeba můj stát Vermont je silně prodemokratický, Wyoming je zase jasně prorepublikánský. Těmto státům nikdo nevěnoval pozornost. Je to takhle dobře?,“ ptá se Sanders.

Jako šampion mladých Američanů se Sanders vyjádřil i k současným masivním protestům proti příští hlavě státu. „Lidé jsou naštvaní a chtějí vyjádřit, že mají strach. Opravdu hluboce nesouhlasí s panem Trumpem, který si na předsudcích založil kampaň,“ chápe rozladění části amerického lidu. „Myslím, že se mu snaží říct, že už jsme urazili velkou cestu v boji s předsudky a diskriminací. Už není cesty zpátky,“ dodal.

Právě někteří ze Sandersových příznivců přitom zřejmě pomohli Trumpovi vyhrát volby. Nejradikálnější část jeho obdivovatelů se totiž nikdy nesmířila s tím, že nedostal nominaci Demokratické strany. Zvlášť když vyšlo najevo, že vedení strany protežovalo Clintonovou. Zařekli se proto, že nikomu jinému než Sandersovi hlas nedají. Nakonec tedy k volbám buď vůbec nešli, nebo na hlasovací lístek vepsali jeho jméno.

Sanders připustil, že se příští rok bude ucházet o prodloužení svého senátorského mandátu. K možné další kandidatuře na prezidenta za čtyři roky se ale vyjadřovat nechtěl.

Dále čtěte:

Levičák? Sanders dráždí nákupem sídla za půl milionu dolarů

Trump: Vyhostíme až tři miliony nelegálních přistěhovalců