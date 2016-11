Clintonová našla viníka. Za její porážku prý může šéf FBI

Clintonová byla prakticky po celou dobu kampaně považována za jasnou favoritku, ačkoliv se na ní Trump v určitých úsecích začal dotahovat. Ten poslední přišel jen pár dní před volbami, když FBI znovu otevřela případ Clintonové, která v letech 2009 až 2012 jako ministryně zahraničí užívala soukromý e-mail.

Šéf úřadu Comey zaslal Kongresu dopis, v němž uvádí, že FBI začíná zkoumat další e-maily. Volební štáb Clintonové za tím viděl jasný úmysl poškodit kandidátku Demokratické strany, Comey se bránil, že načasování je čistě náhodné, v čemž ho podpořil i končící prezident Barack Obama, sám velký podporovatel Clintonové.

Další fáze aféry využil Trump k útokům na svou rivalku. Ačkoliv Comey pár dní před volbami znovu potvrdil dřívější verdikt FBI, která doporučovala Clintonovou nestíhat, škody už byly nenávratně napáchány. Alespoň tak to vidí sama neúspěšná kandidátka. Podle Reuters to takto sdělila přispěvovatelům do svého prezidentského fondu během sobotního konferenčního hovoru.

Clintonová dodala, že Comeyho dopis a následné další doporučení jí nestíhat, vyvolal ve voličích další podezření, že je systém zmanipulovaný v její prospěch a v den voleb se pak Trumpovi podporovatelé semkli a vyrazili k urnám.

Poražená uchazečka o prezidentský úřad zároveň v konferenčním hovoru prostřednictvím šéfa štábu přes finance Dennise Changa informovala, že její fond získal 900 milionů dolarů (22,5 miliardy korun) od tří milionů přispěvovatelů.

