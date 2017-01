Čínská ekonomika loni rostla nejpomaleji za 26 let

Ekonomové dotazovaní agenturou Reuters očekávali, že hrubý domácí produkt Číny stoupne ve čtvrtém čtvrtletí i za celý rok o 6,7 procenta. Cílem vlády bylo dosáhnout růstu v rozmezí 6,5 procenta až sedm procent. Předloni ekonomika expandovala o 6,9 procenta.

Ekonomika Číny je na tom nyní lépe než ve stejném období loni, země však v letošním roce stojí před vyššími nejistotami. Šílenství na trhu s bydlením vykazuje známky ochlazení a dopad předchozích stimulačních opatření by se měl letos vytratit. Do nového tlaku by se mohl dostat také stagnující vývoz, pokud nový americký prezident Donald Trump přijme větší ochranářský postoj ohledně obchodu. Očekává se také, že čínský jüan dále oslabí, což by mělo dopad na devizové rezervy.

V mezičtvrtletním srovnání se HDP za říjen až prosinec zvýšil o 1,7 procenta po růstu o 1,8 procenta za červenec až září. Výsledek byl v souladu s očekáváním analytiků.

Meziroční růst HDP Číny:



source: tradingeconomics.com

Čínská ekonomika stabilně zpomaluje, protože vláda se snaží podpořit domácí spotřebu a omezit závislost na obchodu a investicích. Obchod však stále vytváří miliony pracovních míst.

Vývoz loni klesl o 7,7 procenta. Tento pokles pomohly vyrovnat vládní výdaje a realitní sektor. Investice vládních firem do továren a dalšího fixního majetku loni podle statistického úřadu stouply o 18,7 procenta. Investice soukromých firem vzrostly jen o 3,2 procenta. Maloobchodní tržby se zvýšily o 9,6 procenta.

Mezinárodní měnový fond tento týden zvýšil odhad růstu čínské ekonomiky pro letošní rok o 0,3 procentního bodu na 6,5 procenta. Růst mají podpořit vládní stimulační výdaje. MMF však varoval, že rostoucí dluh zvyšuje riziko prudšího zpomalení.

