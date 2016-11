Číně budou s naplňováním fotbalových ambicí pomáhat Němci

Debaty o vzájemné spolupráci probíhaly už delší dobu na té nejvyšší úrovni - mezi německou kancléřkou Angelou Merkelovou a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. K podpisu pětileté dohody nakonec došlo během návštěvy čínské vicepremiérky Liu Yandong v Německu v rámci hamburského summitu.

„Německo je velká fotbalová země a Čína se od ní může hodně naučit. Tato dohoda byla důležitou součástí mé cesty do Německa,“ oznámila čínská vicepremiérka po podpisu smlouvy.

Čína spoléhá na to, že německá strana poskytne svou expertízu a know-how. „Cílem je podpořit rozvoj čínského fotbalu například skrze trénink, poskytnutí trenérů či rozhodčích, stejně jako přiblížit fungování organizace ligových soutěží,“ píše v prohlášení Německá fotbalová federace DFB.

Německo dostane na oplátku prostor na rychle rostoucím čínském trhu, který by přední týmy Bundesligy mohly využít k marketingovým aktivitám a získávání sponzorů. Generální sekretář DFB Friedrich Curtius připomněl, že finále posledního světového šampionátu v roce 2014 sledovalo v Číně víc lidí, než má Německo obyvatel. A to navzdory tomu, že v Číně začínalo ve tři hodiny ráno místního času.

V budoucnu se proto uvažuje i o tom, že by některé zápasy německé Bundesligy mohly být v rámci další popularizace odehrány v Číně. „Samozřejmě se to může stát. Viděli jsme to už například u amerických soutěží. Teď jde o to, jestli se k tomu odhodlá dřív Bundesliga, nebo anglická Premier League,“ říká Herbert Hainer, bývalý šéf Adidasu a člen rady Bayernu Mnichov.

Si Ťin-pching před pěti lety, kdy ještě vykonával funkci viceprezidenta, předestřel velké plány čínského fotbalu, které rozdělil do tří etap: nejprve se znovu kvalifikovat na mistrovství světa, později jej pořádat a nakonec vyhrát. K naplnění posledního kroku by mělo dojít do roku 2050.

Čínští investoři od té doby na naplnění ambiciózního plánu tvrdě pracují a zaměřují se především na spolupráci s evropskými zeměmi. Majetkově vstoupili například do obou milánských velkoklubů (i když dosažení dohody s AC se neustále protahuje), do madridského Atlética, několika anglických klubů a v České republice do pražské Slavie.

