Red Bullu se v německém fotbalu daří. Další cíl: Anglie

Rakouská společnost patří mezi největší světové sponzory sportu a své jméno se snaží spojovat s maximálním počtem subjektů. Kromě vlastní stáje ve formuli 1 a série letecké akrobacie Air Race, se po ní jmenují i fotbalové týmy v Salcburku, New Yorku, Sao Paulu a nově také v Lipsku.

Právě Lipsko je teď nejsledovanějším počinem Red Bullu. Nováček německé ligy se potýká s nenávistí fanoušků ostatních týmů, kteří jeho úspěch považují za umělý právě díky penězům bohaté nápojářské firmy. V tabulce Bundesligy mu však patří druhé místo. Za jeho vzestupem stojí zkušený manažer Ralf Rangnick, fotbalový expert rakouské společnosti.

Rangnick dříve plnil roli sportovního ředitele jak v Salcburku, tak v Lipsku, v posledních letech se ale zaměřuje výhradně na německý subjekt. A právě osmapadesátiletý bývalý amatérský fotbalista by měl stát za novým projektem Red Bullu - vlastním týmem v anglické Premier League, nejsledovanější fotbalové soutěži světa.

Rangnick už podle informací Daily Mail absolvoval informační výjezd do Británie, kde kromě sledování případných posil Lipska zkoumal i potenciální kandidáty na převzetí do portfolia Red Bullu. Vlivem zahraničního kapitálu, v poslední době hlavně toho čínského, se v anglickém fotbale začínají zvětšovat rozdíly mezi jednotlivými týmy a některé z nich by vstup bohatého investora z Evropy uvítaly.

Zájem Red Bullu o anglický fotbal není ničím novým. Už v loňském roce se údajně zajímal o Leeds United, tedy tým, který dříve patřil mezi anglickou špičku, v posledních letech se ale zmítá v nižších ligách. Právě na takové týmy Red Bull obvykle cílí, což potvrzuje právě pozvednutí Lipska.

Světová jednička na poli energetických nápojů vykázala loni tržby ve výši 6,2 miliardy dolarů (154 miliard korun), konkurenční Monster ani ne polovinu - 2,7 miliardy dolarů.

