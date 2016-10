Čína chce ovládnout další sport. Do ragby investuje 100 milionů dolarů

Alisports podepsala se světovou asociací World Rugby (WR) už v dubnu letošního roku dohodu, ve které se zavázala, že se v příštích deseti letech zasadí o popularizaci ragby v nejlidnatější zemi světa.

Konkrétní detaily plánu na vytvoření další ragbyové velmoci zveřejnila Alisports nyní. Během příštích deseti let investuje do ragby 100 milionů dolarů, které budou využity na rozvoj mužské i ženské ligy, a také na sedmičkovou podobu sportu, která byla letos v brazilském Riu poprvé zařazena na program olympijských her.

V rámci projektu WR „Get Into Rugby“ chce Čína dostat ragby na deset tisíc univerzit a během pěti let k němu přitáhnout milion nových hráčů, třicet tisíc trenérů a patnáct tisíc rozhodčích. Zároveň podpoří ragby i marketingově a bude jej vysílat v televizi. Na oplátku by se na její půdě v budoucnu mohlo konat mistrovství světa. Za dva roky bude pořadatelem světového šampionátu Japonsko.

„Strategií World Rugby je rozšířit světovou rodinu ragby. Čína je v tomto směru nejdůležitější,“ zdůrazňuje výkonný ředitel WR Brett Gosper. „Věříme, že se nám podaří vybudovat silnou a stálou základnu, která zajistí, že se Čína dostane do takové pozice, aby se mohla stát velkou silou na mezinárodním poli.“

Ragby má v Číně krátkou tradici. Ještě v roce 1991 bylo v celé zemi pouze třicet registrovaných hráčů (nyní 76 tisíc) a součástí světové federace se Čína stala až o šest let později. Národní tým se dosud nekvalifikoval na mistrovství světa a ve světovém žebříčku mu v současnosti patří 68. pozice (Česká republika je 32.).

Prioritou Číny na sportovním poli zůstává fotbal, což se projevuje v investicích do evropských klubů. Číňané například figurují v majetkových strukturách týmů Manchesteru City, Atlética Madrid či Interu Milán. V České republice vlastní společnost CEFC pražskou Slavii.

