Číňané nesmí dostat naše jádro. V USA řeší osud Westinghousu

Aby si Američané pojistili, že jaderná tajemství neskončí v nepovolaných rukou, shání podle informací agentury Bloomberg pro bankrotující Westinghouse amerického či alespoň spřáteleného kupce. Tím Čína v kontextu obchodní války, jejíž začátek Trump krátce po svém zvolení ohlašoval, určitě není.

Jaderná energetika navíc představuje odvětví vysoce strategického významu, a jak zmiňuje Bloomberg, Číňané se o Westinghouse (jadernou americkou divizi japonské Toshiby) zajímali celé roky a to i špionážně. Zajímavostí je například to, že v roce 2014 byli v nepřítomnosti obviněni čtyři čínští vojenští představitelé. Těm se mělo údajně prostřednictvím sofistikovaného hackinkgu podařit zcizit některá obchodní tajemství společnosti.

Obavy z možného čínského vstupu do Westinghousu přichází jen den před plánovaným prvním setkáním Donalda Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Američtí představitelé se v kontextu toho podle Bloombergu bojí především úniku citlivých technologických informací. Ty by pak Čína coby přímý globální konkurent Spojených států mohla využít jak v civilním sektoru tak armádně. Odpor ke vstupu Číňanů do projektu však již dříve deklarovali i představitelé Toshiby.

Problematická z hlediska bezpečnosti může být zejména údržba amerických jaderných reaktorů, z nichž některé již notně zastarávají. Za tu totiž kromě samotné výstavby reaktorů odpovídá rovněž Westinghouse. Že se americká strana netváří příliš nadšeně při představě, že by za bezpečnost jejich reaktorů měli ručit Číňané, tak nemusí působit až tak překvapivě.