Čína prý má finanční rizika pod kontrolou. Ekonomové varují před krizí

Peking předpokládá, že hospodářský růst Číny se letos bude pohybovat kolem 6,5 procenta, a mírně tak poleví proti růstu o 6,7 procenta loni. Růst za loňský rok byl přitom nejpomalejší za 26 let.

Premiér také podle agentury Reuters řekl, že ve druhém čtvrtletí se objevilo několik podnětných faktorů a že hospodářství je stabilní. Za jeho pilíř pak označil domácí spotřebu. Prohlásil také, že Čína podporuje volný obchod a bude dodržovat své závazky v boji proti změně klimatu.

Předseda čínské vlády se také snažil rozptýlit obavy z rychlého růstu státního dluhu od vypuknutí finanční krize v roce 2008, což analytici považují za největší hrozbu pro čínskou ekonomiku. Ta je druhá největší na světě. Agentura Moody's kvůli dluhu v květnu snížila Číně rating a Mezinárodní měnový fond (MMF) na Peking v červnu apeloval, aby bezodkladně zakročil a dostal dluh pod kontrolu.

Vývoj čínského HDP

Čínský premiér ale prohlásil, že navzdory určitým finančním hrozbám je Čína schopna zadlužení i systémová rizika zvládnout. „Identifikovali jsme rizika v některých sektorech a máme je vesměs pod kontrolou. Podnikli jsme účinné kroky, abychom je definovali včas,“ řekl premiér. Plánovaný hospodářský růst je podle něj Čína schopna dodržet. Přislíbil ekonomiku více otevřít soukromému podnikání, a to i zahraničním firmám. Přitom jak domácí, tak zahraniční firmy by měly mít stejné podmínky. Žádná konkrétní opatření ale premiér nezmínil.

Vývoj indexu CSI 300

Čína od roku 2008 používá v hojné míře úvěry ke stimulaci hospodářského růstu. Nevládní dluh vyjádřený jako podíl na HDP tak ze 170 procent v roce 2008 loni vystoupil odhadem na 260 procent, uvedla agentura AP.

Někteří ekonomové si myslí, že Čína bude potřebovat masivní finanční pomoc. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) už loni v září varovala, že kvůli nepřiměřenému růstu dluhů může země do tří let spadnout do finanční krize.

Dále čtěte: