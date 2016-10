ČEZ: Mezivládní dohoda je pro dostavbu jádra jednodušší než tendr

Maďarský projekt je zčásti financován prostřednictvím ruské půjčky deset miliard eur (270 miliard Kč). Evropská komise nyní mimo jiné zkoumá, zda postup vlády v Budapešti neporušuje unijní pravidla o poskytování státní pomoci.

ČEZ zrušil v dubnu 2014 tendr na dostavbu dalších dvou bloků v Jaderné elektrárně Temelín. Důvodem bylo to, že česká vláda na stavbu neposkytla státní garance. Zrušeného zadávacího řízení se zúčastnily americko-japonská společnost Westinghouse, česko-ruské konsorcium MIR.1200 a francouzská Areva, která byla z tendru vyřazena.

Závodský uvedl, že ve veřejné zakázce zadané podle zákona je mnoho omezení. „Ve chvíli, kdy běží tendr a například se změní atomový zákon nebo nějaká jaderná vyhláška, tak již nesmíte změnit zadání. Nemůžete do něj dát nové požadavky, které by měl například Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) nebo které by vyšly z mezinárodních norem. Mezivládní dohoda je lepší i v tom, že v sobě může pokrýt financování a další oblasti než čistě jen dodávku jaderného bloku,“ uvedl. Ve veřejné zakázce podle něj navíc nemůže být konkretizován požadavek na zapojení českého průmyslu do stavby. „To je zásadní nedostatek,“ dodal.

Hospodářské noviny minulý týden uvedly, že slib po české vládě, aby některá z tamních firem dostala zakázku na dostavbu jádra v ČR bez výběrového řízení, požaduje Čína. Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) v reakci uvedl, že ČR není na podobný postup v této chvíli připravena. Připustil ale, že teoreticky možný je, a zmínil právě Paks.

„Musíme nejdříve učinit ještě další tři až čtyři kroky, které budou předcházet výběru dodavatele, a od etapy samotného výběru jsou tyto kroky ještě časově dosti vzdálené. Není proto v současném stádiu absolutně možné ze strany státu preferovat jakoukoli konkrétní variantu, tedy ani variantu výběru jednoho dodavatele,“ uvedl k tomu vládní zmocněnec Štuller.

„V Maďarsku v další fázi projektu bude ruský dodavatel vybírat dodavatele jednotlivých komponentů na základě tendrů. Podle mezivládní dohody musí být objem maďarských zakázek přinejmenším 40 procent. Po uspořádání mezinárodních tendrů se může toto číslo ještě zvýšit,“ sdělil maďarský vládní zmocněnec pro dostavbu Pakse Attila Aszódi.

Česká vláda loni v červnu schválila Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR. Počítá se stavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho bloku v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách. Ministerstvo průmyslu čeká, že vláda rozhodne o modelu dostavby nového jaderného zdroje v první polovině roku 2017.

Štuller v srpnu řekl, že jednání s možnými dodavateli technologie pro stavbu nového dukovanského bloku teprve začínají. Osloveni podle něj byli dodavatelé v šesti zemích - ve Francii, Rusku, USA, Japonsku, Jižní Koreji a v Číně. MPO minulý týden bez bližších podrobností uvedlo, že ČR oslovila kvůli dostavbě deset společností, zájem poskytnout informace jich projevilo šest. S nimi ČR nyní jedná. Odpovědi od firem, které se budou týkat technického řešení stavby, česká strana čeká do konce října, tedy do dneška.