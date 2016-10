S úložištěm jaderného odpadu Česku pomohou Finové

Podle smlouvy v hodnotě 75 milionů korun budou služby poskytnuty dcerou finské firmy s názvem Posiva Solutions společně s finskou strojírenskou společností Saanio & Riekkola Oy. Do projektu budou zapojeny i švédská SKB International a Geological Survey of Finland. O čtyřleté spolupráci informuje web World Nuclear News.

Smlouva následuje podpis memoranda mezi SÚRAO a Posivou v listopadu loňského roku. ”V České republice nyní probíhá první etapa geologických průzkumů na sedmi vytipovaných lokalitách. Těšíme se na spolupráci s finskou stranou. Poradní činnost bude zaměřena převážně na strategii umístění hlubinného úložiště. Očekáváme pomoc také při posuzování vlivů hlubinného úložiště na životní prostředí a samozřejmě také doporučení při komunikaci s veřejností”, uvedl ředitel SÚRAO Jiří Slovák po podpisu smlouvy.

I díky této spolupráci SÚRAO předpokládá, že do roku 2025 doporučí dvě lokality, jednu hlavní a jednu záložní, pro výstavbu hlubinného úložiště. Češi sází na finskou odbornost s budováním hlubinných úložišť nebezpečných látek. Aktuálně má Posiva rozpracován projekt hlubinného úložiště Eurajoki nedaleko jaderné elektrárny Olkiluoto. Vláda se za projekt zaručila v listopadu loňského roku. Kopnout do země se má ještě letos a do provozu by úložiště podle předpokladů mělo být uvedeno v roce 2023.

Dceřiná společnost Posiva Solutions vznikla letos v červnu s cílem „zaměřit se na marketing získaného know-how,“ jak uvedl její šéf Mika Pohjonen. „Tato smlouva je důležitým krokem ke globálnímu zužitkování finských dovedností,“ dodal.

V Česku se proces budování hlubinného úložiště nachází v prvotní fázi, během níž bylo vybráno sedm možných lokalit. Se samotnou výstavbou se počítá v roce 2050 a uvedením do provozu v roce 2065.

Úložiště zaměstná i sémiotiky S výstavbou trvalých hlubinných úložišť jaderného odpadu se pojí i poměrně velký problém: jak nelákat, či ještě lépe odradit zvědavce, kteří k úložišti přijdou třeba za 10 tisíc let. Architekti si nemohou být jisti, že dnes používaný znak radioaktivity bude v té době srozumitelný. Podle některých názorů v něm naši následovníci budou moci vidět symbol anděla. A tak se mezi návrhy, jak „návštěvníky“ odradit, objevil třeba Munchův obraz Výkřik. Na psaný text nelze spoléhat, protože současné jazyky pravděpodobně nebudou za tisíce let existovat. Mezi další nápady patří spletitý systém slepých podzemních chodeb či ohavné betonové skulptury na povrchu.

