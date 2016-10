Cenzurou internetu státy loni přišly o 2,4 miliardy dolarů

Cenzurovat internet může být v krátkodobém horizontu pro vlády s autoritářskými tendencemi prospěšné. Na druhé straně ale zároveň tak drahé, že by si to propříště mohly rozmyslet. Podle analytika neziskové organizace Brookings Darrela Westa jen za minulý rok stálo záměrné omezení internetu státy, které se o to pokusily, 2,4 miliardy dolarů (59,6 miliardy korun). Nejvíc na restrikce doplatila Indie.