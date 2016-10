Netflix je zpátky, příliv nových odběratelů vystřelil akcie o 20 procent

Ještě ve druhém čtvrtletí to přitom s americkou společností vypadalo podstatně hůře. Firma zaznamenala nejnižší mezikvartální nárůst předplatitelů za poslední 3 roky, a to jak na domácím trhu ve Spojených státech, tak v zahraničí. Ke zpomalení růstu došlo navzdory masivní expanzi na nové trhy, s čímž nepočítalo jak vedení společnosti, tak investoři. Ti také své znepokojení dali hned po červencovém zveřejnění výsledků jasně najevo. Přestože se firma snažila své akcionáře uklidnit představením plánů na oživení růstu, snížení jejich důvěry způsobil Netflixu dvouciferný propad tržní kapitalizace.

Skok správným směrem

Mnohem lépe než sliby a záchranné programy zafungovaly pro obnovení důvěry investorů nové výseky hospodaření, jež společnost představila toto pondělí. Netflix si mezi červencem a zářím připsal 3,2 milionu nových odběratelů na mezinárodních trzích. Po neúspěšném jaru přitom počítal s růstem jen o 2 miliony. Ve Spojených státech se pak k odběru služby přihlásilo 400 tisíc nových uživatelů, což je o 100 tisíc více, než firma očekávala. Celkový počet předplatitelů tak globálně narostl již na 86,7 milionu, uvádí Netflix ve zprávě pro investory.

Vývoj akcií Netflixu

Ani tentokrát na sebe reakce investorů na newyorské burze NASDAQ nenechala dlouho čekat. Zatímco v pondělí uzavřel titul na hodnotě 99,80 dolarů za akcii, krátce po začátku úterního obchodování se již pohyboval nad 118 dolary, což znamená denní nárůst o více než 18 procent. Další růst pokračoval během dne. „Opět přišla chvíle, kdy bychom se měli investorům omluvit za nadměrnou volatilitu akcií,“ uvedl ředitel Netflixu Reed Hastings s narážkou na podobnou, leč méně veselou situaci před třemi měsíci. „Tentokrát je to alespoň ve správném směru,“ dodal.

Jak na Čínu?

Výnosy na jednu akcii dosáhly v právě skončeném kvartále na 12 centů, což je o čtvrtinu více než v předchozím čtvrtletí a podle deníku LA Times dvakrát tolik, než předpovídali analytici. Celkové tržby vzrostly oproti druhému čtvrtletí o 9,77 procenta na 2,16 miliardy dolarů (53,1 miliardy korun) a poprvé v historii překonaly dvoumiliardovou hranici. V meziročním srovnání činí nárůst tržeb dokonce 36,5 procenta. Výrazněji přitom rostly prodeje na zahraničních trzích. Trh ve Spojených státech, kde firma působí téměř dvě dekády, se již podle CNN blíží bodu nasycení.

Právě proto se letos Netflix pustil do ambiciózní zahraniční expanze. Zatímco na přelomu roku byla služba dostupná jen na šedesáti trzích, nyní už ji mohou se čtyřmi výjimkami využívat zákazníci po celém světě. Rozšíření do Severní Koreji, Sýrie a na Krym brání hospodářské sankce americké vlády. Komplikovanější situace je u Číny. Může za to jednak tamní cenzura médií, jež by mohla významnou část obsahu Netflixu zablokovat, a rovněž fakt, že v říši středu již několik podobných domácích společností funguje. „Prozatím plánujeme prodej licencí na naše pořady čínským poskytovatelům, z čehož očekáváme spíše skromnější výnosy,“ uvádí firma s tím, že vstup na čínský trh zůstává nadále dlouhodobou prioritou.

Původní obsah vede

Příčiny nečekaně pozitivních výsledků vidí nyní už globální poskytovatel videoobsahu v oblibě původních pořadů, do jejichž tvorby investoval v posledních letech miliardy dolarů. Svědčí o tom mimo jiné celosvětový úspěch nových seriálů Stranger Things, Get Down a Narcos. Do vývoje programu vložil Netflix loni 4,9 miliardy dolarů (120,4 miliardy korun), což je téměř dvojnásobek toho, co utratil konkurent Amazon, připomíná CNN.

V příštím roce plánuje společnost navýšit rozpočet na tvorbu původního obsahu až na 6 miliard dolarů (147,5 miliardy korun), což je o miliardu více, než investoval Netflix letos. Není divu. Ve světle úspěchu svého původního obsahu plánuje v příštím roce vypustit do světa až 1000 hodin vlastní produkce, což je dvoutřetinový nárůst oproti letošku. Původní tvorba vyžaduje vyšší počáteční investice, vysvětluje Ted Sarandos zodpovědný za program. Na druhou stranu však dává společnosti možnost vytvářet kvalitnější obsah a lépe hlídat autorská práva, což podle Sarandose „za ty peníze stojí,“ uvádí LA Times.

