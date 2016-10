Cenzura na Primě? Televize neodvysílala pořad s Bradym, uvede jej až dnes

Místo ohlášeného dílu s Bradym, Hermanem, zpěvačkou Annou K a hercem Romanem Štabrňákem Prima odvysílala reprízu staršího dílu Show Jana Krause. Televize ji uvedla stručným textovým upozorněním, že vysílá z archivu, protože tvůrci nedodali nový díl včas. Serveru iDNES.cz to posléze potvrdil i ředitel Primy Marek Singer. „Řekli mi, že nastaly potíže s dodáním materiálu,“ uvedl.

S tím ale nesouhlasí produkční pořadu Simona Matásková. „Pořad jsme dodali Primě jako vždycky,“ sdělila ve středu večer serveru Seznam Zprávy.

Znamená neodvysílání pořadu Jana Krause na TV Prima začátek "stabilizace společnosti" podle čínského střihu? To by bylo nepřijatelné! — Daniel Herman (@DanielDherman) 27. října 2016

Redakce Seznamu uvedla, že má k dispozici rovněž vzkaz, který tvůrci pořadu před jeho přípravou rozeslali vybraným osobnostem. Ve zprávě avizovali, že se na začátku show uskuteční happening na podporu Bradymu, Hermanovi a proti událostem na Pražském hradě. Na svém facebookovém profilu to potvrdila i zpěvačka Anna K., která byla jedním z hostů pořadu.

„Společně s dalšími osobnostmi i s mojí kapelou jsme se v úvodu dílu vyjádřili k pátečnímu státnímu svátku a udělování státních vyznamenání a podpořili jsme pana Jiřího Bradyho a Daniela Hermana, kteří byli se mnou hostem pořadu,“ napsala zpěvačka.

Porušení objektivity a vyváženosti?

Prima nakonec pořad odvysílá o den později, ale v upravené podobě. „Vedení televize Prima odmítá tvrzení, že by cenzurovala pořad Show Jana Krause. Televize Prima by ráda odvysílala celý pořad tak, jak byl natočen. Podléhá však přísné zákonné regulaci televizního vysílání. Nelze vyloučit, že by úvodní část pořadu byla vyhodnocena Radou pro rozhlasové a televizní vysílání jako porušení zákonné povinnosti objektivity a vyváženosti,“ uvedla mluvčí Primy Jana Mrákotová.

Na internetové adrese www.showjanakrause.cz bude podle mínění stanice pořad zpřístupněný v původní podobě, protože služby na vyžádání na internetu regulaci nepodléhají. „Upozorňujeme však, že umístění plné verze na internet je zcela v režii produkce Show Jana Krause a ani nám tedy není známé, proč se tak již nestalo včera, a to i přesto, že jsme diváky na tuto možnost upozorňovali,“ dodala mluvčí.

Podle marketingového ředitele firmy PROVYS, která dodává televizím software, Martina Junka lze těžko posoudit, zda za neodvysíláním stojí technické důvody, nebo cenzura. „Z technického hlediska by bylo zajímavé zjistit přesný čas, kdy produkce předala TV Prima záznam pořadu. Pro přípravu běžného hodinového pořadu vyrobeného externí společností je potřeba technická příprava, která zabere tři až pět hodin času,“ podotkl.

Spor o vyznamenání Bradyho poznamenal přípravu letošních oficiálních oslav státního svátku 28. října. Oslavy vzniku Československa budou nejvyhrocenější za poslední roky. Řada politiků oznámila, že kvůli sporu nepřijde na slavnostní udílení státních vyznamenání na Pražský hrad.

