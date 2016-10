Bývalý šéf MI6: Nadcházející éra bude nebezpečnější než studená válka

Podle Sawerse si Západ musí uvědomit, že se rovnováha síly posunula, zejména kvůli stále silnějšímu Rusku a také Číně. Podle něj obě země v posledních letech výrazně investovaly do armády, na což západní státy dostatečně nezareagovaly. „Dostáváme se do éry, která bude stejně nebezpečná jako studená válka. Možná dokonce více, protože se neklade takový důraz na strategické partnerství mezi Moskvou a Washingtonem jako tenkrát,“ tvrdí Sawers, který byl v čele MI6 mezi lety 2009 až 2014.

Sawersovi se zároveň nelíbí poslední počínání Borise Johnsona. Britský ministr zahraničí totiž kvůli ruské aktivitě v Sýrii vyzval občany, aby protestovali před ruskou ambasádou v Londýně. Zároveň řekl, že by se Rusko mělo zodpovídat z válečných zločinů. „Měli bychom být více opatrní a mít na paměti bezpečnost naší ambasády v Moskvě,“ okomentoval Johnsonovu výzvu Sawers. Oba mají odlišné názory dlouhodobě. Bývalý starosta Londýna byl například velkým zastáncem brexitu, zatímco Sawers před ním varoval, když uvedl, že by byl nebezpečný pro národní bezpečnost.

„Všichni si pamatujeme, co se před lety stalo na našem velvyslanectví v Teheránu,“ připomněl Sawers události z roku 2011, kdy Íránci při protestech proti sankcím rozbíjeli okna ambasády a zapálili britskou vlajku. „V Moskvě by se to asi nestalo, ale stejně musíme být opatrní a uvědomovat si následky toho, po čem voláme,“ dodal.

Kvůli situaci v Sýrii ostatně zkritizoval i bývalého premiéra Davida Camerona. Z prohlubující se krize viní právě jeho rozhodnutí z roku 2013 nezasahovat do občanské války. „Opustili jsme území, do kterého vlezli Rusové,“ popisuje Sawers, který se v současnosti věnuje poradenské činnosti. „Určitě to byla chyba. Syrský režim pak na vlastní civilisty použil chemické zbraně.“

Během svého působení v čele MI6 Sawers podporoval plán generála Davida Richardse vytrénovat a vybavit stotisícovou armádu syrských rebelů, která měla svrhnout prezidenta Bašára Asada. Tento plán ale britská bezpečnostní rada odmítla.

