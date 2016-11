Britská centrální banka zlepšila výhled ekonomiky

Na dnešním zasedání BOE podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na rekordním minimu 0,25 procenta. Banka nyní předpokládá, že britská ekonomika letos stoupne o 2,2 procenta, zatímco v předchozí prognóze počítala s dvouprocentním růstem. Odhad růstu pro příští rok zvýšila na 1,4 procenta z dříve předpokládaných 0,8 procenta.

Pokles libry po červnovém referendu o odchodu Británie z Evropské unie pomohl britskému exportu a podpořil výdaje zahraničních turistů. Slabá libra však zároveň tlačí vzhůru spotřebitelské ceny. Centrální banka dnes předpověděla, že inflace se v příštím roce vyšplhá na 2,7 procenta ze současného jednoho procenta.

V srpnu banka ve snaze zmírnit negativní hospodářské důsledky brexitu snížila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Oznámila i další opatření na podporu ekonomiky, včetně nákupu vládních dluhopisů.

Mnozí kritici BOE, zejména z řad zastánců odchodu Británie z EU, tvrdí, že banka možné negativní dopady brexitu na ekonomiku zveličovala. Analytici však varují, že skutečný test odolnosti vůči brexitu britské hospodářství teprve čeká.

Britská premiérka Theresa Mayové chce zahájit rozhovory o odchodu z EU do konce března příštího roku. Jednání by měla trvat minimálně dva roky a mohla by vést mimo jiné k omezení přístupu Británie na jednotný evropský trh, napsala agentura AP.

