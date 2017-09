Británie chce po odchodu z EU přechodné období

Britská premiérka Theresa Mayová dnes uvedla, že po odchodu Británie z Evropské unie v březnu 2019 by mělo existovat zhruba dvouleté přechodné období, aby se Londýn i Brusel přizpůsobily novým pravidlům. Během této lhůty by Spojené království a členské země měly vzájemně přístup na své trhy a nadále by platila unijní pravidla, navrhla Mayová v projevu ve Florencii.