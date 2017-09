Clo zavedené po brexitu může britské firmy stát více než čtyři miliardy liber

Zavedení pobrexitových celních kontrol by britské firmy mohlo přijít na více než čtyři miliardy liber (115 miliard korun) ročně. Ve své dnes zveřejněné zprávě to vypočítala nezávislá organizace Institute for Government. Britskou vládu vyzvala, aby podnikům pomohla celní změny plánovat a dala jim co nejvíce času, aby se mohly přizpůsobit.