Babišova vize Česka: Vysoké cíle bez konkrétních řešení

Česko by v budoucnosti mělo být zemí zaměřenou na inovativní obory, kterou propojí vysokorychlostní železniční tratě a která bude spoléhat na jadernou energetiku a obnovitelné zdroje. Většina lidí by měla umět mluvit plynně anglicky a programovat. Píše to předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve své vizi pro rok 2035, kterou oficiálně představí ve čtvrtek. Konkrétní návrhy, jak cílů dosáhnout a jak je financovat, v dokumentu neuvádí.