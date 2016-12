Babiš: Návrh Bruselu na přenesenou daňovou povinnost u DPH je nepoužitelný

Evropská komise dnes navrhla členským státům cestu k tomu, aby za určitých podmínek mohly při výběru daně z přidané hodnoty (DPH) využívat obecný mechanismus přenesené daňové povinnosti. O to usiluje Česko již více než dva roky. Komise ovšem do návrhu zakomponovala řadu omezení, které podle ministerstva financí mohou fakticky vyloučit Českou republiku z okruhu států, které mohou o reverse charge požádat.

Základem systému přenesené daňové povinnosti je přesun platby DPH z dodavatele na odběratele. Bránit má takzvaným karuselovým podvodům, kdy dodavatel daň neodvede a odběratel si ji nárokuje ve formě odpočtu.

„Trvám na tom, že reverse charge je v kombinaci s využitím moderních technologií nejefektivnějším způsobem, jak vybrat DPH, zbavit se karuselového podvodu a ještě k tomu podpořit cash flow podnikatelů uvnitř státu. Komise tento názor evidentně nesdílí. Netají se tím a dnešní návrh podle toho vypadá. V zásadních parametrech je napsán tak, aby se ve skutečnosti v podstatě nedal použít,“ uvedl Babiš. Z dlouhodobého hlediska je to ovšem podle něj vlastně mimořádně dobrá zpráva, která potvrzuje, že se Česká republika vydala správnou cestou.

Návrh neumožňuje použít obecný reverse charge na plnění nad 10 tisíc eur přímo, ale až na základě povolení ze strany Komise. Členský stát může EK požádat o rozhodnutí, pouze pokud splňuje tři podmínky. První podmínkou je, aby žádající stát vykazoval o pět procent vyšší nedovýběr DPH než je střední, tedy mediánová, hodnota pro celou unii. V EU je to nyní 10,4 procenta a hranice by tak byla na 15,4 procenta. Česká „VAT gap“ je v současnosti odhadována na 16,14 procenta. Vzhledem k vývoji výběru daní je možné její snížení v době, kdy nyní navrhovaná pravidla po schválení skutečně začnou platit. A to bude zřejmě nejdříve v roce 2018.

Tato podmínka je přitom podle Babiše koncepčně špatná a škodlivá. Motivuje totiž státy a zejména ty, kterým by obecný reverse charge byl povolen, držet mezeru na úrovni pěti procent místo toho, aby ji snižovaly.

Navíc může podle ministerstva financí tak nastat paradoxní situace, kdy EK, na základě tlaku České republiky a Rakouska, předkládá návrh, který ale právě tyto státy může vyloučit z okruhu států, které se pro žádost o obecný reverse charge kvalifikují.

Dalšími podmínkami EK ke schválení má být alespoň čtvrtinový podíl karuselových podvodů na všech podvodech s DPH a prokázání, že země nemůže efektivně bojovat s úniky na této dani jiným způsobem.

„Návrh EK, o který jsme tak dlouho bojovali, sice nenadchne, ale je dobře, že konečně spatřil světlo světa a máme s čím pracovat. Při projednávání návrhu vyvineme maximální úsilí na všech úrovních, abychom vylepšili nejrizikovější části návrhu,“ uvedl Babiš.

