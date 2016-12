Mezi největší daňové ráje patří Nizozemsko, Švýcarsko či Irsko

Nizozemsko, Švýcarsko či Irsko patří mezi patnáctku nejvýznamnějších daňových rájů, které mezi sebou soutěží o to, kdo nabídne firmám co nejnižší daně. Vyplývá to z průzkumu zveřejněného dnes charitativní organizací Oxfam, která se dlouhodobě snaží o ukončení celosvětové praxe, která připravuje mnohé státy o zásadní příjmy do rozpočtů.