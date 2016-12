ČSSD chce zásadní reformu daní. Vyžene tím úspěšné firmy, varuje Babiš

Sobotka novinářům řekl, že současný daňový systém si po roce 2006 vylobbovali nejbohatší. „Pro nás je klíčovým cílem snížit daně pro lidi s průměrným a podprůměrným platem. Jde o to, aby na progresi vydělali oni, tedy drtivá většina zaměstnanců v naší republice,“ uvedl premiér. V současnosti je podle něj daňová zátěž přenesena prostřednictvím zvýšení DPH na středně a nízkopříjmové skupiny občanů.

Daňová progrese by měla být hlavním volebním lákadlem ČSSD před volbami do Sněmovny, které se konají příští rok na podzim. „Pokud jde o konkrétní výši pásem, sociální demokracie bude jednotlivé části daňové reformy zveřejňovat během jara, progrese se bude týkat fyzických i právnických osob,“ řekl novinářům Sobotka.

Babiš takové myšlenky odmítá. „ČSSD nám chce zavádět rozpočtově nezodpovědný stát. Rozdávat sociální dávky všem a navyšováním daní z Česka vyhnat úspěšné lidi a firmy, které dávají lidem práci,“ napsal Babiš ČTK v textové zprávě.

Sociální demokraté hovoří o tom, že kvůli srovnání nerovností by měli bohatší platit vyšší daně, lidé s nízkými a průměrnými příjmy by měli naopak mít odvody nižší. „Takové nápady ČSSD já za sociálně odpovědné nepovažuji, je to jenom bezhlavé plýtvání veřejnými penězi a kupování si hlasů voličů,“ uvedl předseda hnutí ANO.

Dále čtěte:

Sobotka ke straníkům: Volby budou jenom o ČSSD a ANO

Babiš se ocitl na seznamu 28 osobností, které otřásají Evropou