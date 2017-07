Babiš mě spojil se svým fondem Hartenberg, říká možný budoucí šéf zdravotnictví

Schůzky Vojtěcha s šéfem Hartenbergu domlouval sám Andrej Babiš. „Dal kontakt na mě panu Janovovi (ředitel fondu Hartenberg - pozn. red.) a pak jsme se nějak potkali,” tvrdí Vojtěch. Celkem se s Janovem a s dalšími zástupci Hartenbergu sešel několikrát „ohledně nějakých systémových věcí“.

„Šlo o financování zdravotnictví. Říkali mi nějaké jejich pohledy, co by bylo dobré zlepšit. Ale bylo to pouze několik setkání. Určitě za ně nelobbuju. Ke všem přistupuju stejně. Ty diskuse byly čistě akademického rázu. Je to jeden z hráčů v českém zdravotnictví podobně jako nemocnice. Diskutuju takto se všemi,“ tvrdí Vojtěch.

Dále připomíná, že se sešel i se zástupci zdravotnického holdingu Agel miliardáře Tomáše Chrenka, který vlastní nemocnice především na severu Moravy. Vojtěch se už stačil setkat také s Sotiriosem Zavalianisem, majitelem druhé největší soukromé sítě zdravotnických zařízení v Česku, který v posledních letech zmodernizoval například zařízení v Berouně či Hořovicích.

Vojtěch v posledních letech rovněž objíždí desítky českých nemocnic a snaží se maximálně zorientovat v systému českého zdravotnictví. Podle informací týdeníku Euro se tak neformálně připravuje na post ministra zdravotnictví. Setkal se už s mnoha řediteli nemocnic.

Co bylo předmětem těchto rozhovorů?

Setkal jsem se s řediteli nemocnic vzhledem k tomu, že má primární agenda na ministerstvu financí je zdravotnictví, jeho financování, organizace a podobně. Člověk musí být v kontaktu s šéfy nemocnic, potřebuje zpětnou vazbu a diskutovat problémy, které tu jsou, a vyslechnout si jejich názory. Bavili jsme se například o tom, kde v oblasti personálu pociťují největší problémy či jaké si představují řešení financování zdravotnictví.

Podle některých ředitelů jste se jim představoval jako možný budoucí ministr zdravotnictví.

Tak že bych to někdy takto řekl, to rozhodně ne. O otázky zdravotnictví se samozřejmě intenzivně zajímám, možná proto nabyli z našich rozhovorů takový dojem.

Nabídku stát se ministrem zdravotnictví byste ale neodmítl...

Nejsem lékař, jsem právník. Na druhou stranu si myslím, že tyto věci nemají v zásadě nic společného s medicínou, je to otázka právní úpravy, financování, organizace péče a systému jako takového. Myslím si, že ten systém znám poměrně dobře. I díky debatám s řediteli vím, kde jsou problémy českého zdravotnictví, tvořím program hnutí ANO v oblasti zdravotnictví. Ale netvrdím, že bych byl zrovna já tím nejlepším ministrem zdravotnictví, to může být kdokoli jiný. Rád bych se zdravotnictví věnoval i v Poslanecké sněmovně. Ale kdybych tu nabídku stát se ministrem zdravotnictví dostal, tak bych ji určitě vážně zvažoval.

Jste v nějakém kontaktu s lidmi z investičního fondu Hartenberg?

Nejsem v nějakém intenzivním kontaktu, že bych se s nimi o něčem radil. Samozřejmě jsme se v minulosti setkali párkrát ohledně nějakých systémových věcí. Ale určitě nejsou mí poradci nebo že bych s nimi řešil, co dělat v českém zdravotnictví.

Jaké záležitosti jste při schůzkách s lidmi z Hartenbergu probírali?

Šlo například o systém financování zdravotnictví. Říkali mi nějaké jejich pohledy, co by bylo dobré zlepšit.

Vy jste s nimi jednal v pozici tajemníka ministra financí?

Ano. Ale bylo to pouze několik setkání. Určitě za ně nelobbuju. Ke všem přistupuju stejně. Ty diskuse byly čistě akademického rázu. Je to jeden z hráčů v českém zdravotnictví podobně jako nemocnice. Diskutuju takto se všemi.

S jakými dalšími privátními investory do českého zdravotnictví jste jednal?

V rámci oficiální návštěvy Olomouckého kraje jsme byli s panem ministrem Babišem v Agelu, který provozuje nemocnice na severu Moravy. Nebo jsem se například sešel s panem Zavalianisem, který vlastní nemocnice v Berouně a Hořovicích. Jsou to hráči, kteří jsou významní, a je třeba se s nimi bavit.

S kým konkrétně z fondu Hartenberg jste se sešel?

Určitě s panem Janovem. Nepamatuji si, jestli ještě s někým v minulosti. Většinou to bylo s panem Janovem.

Tu schůzku jste inicioval vy nebo o ni měl zájem on?

To už si nepamatuji. Nebylo to každý týden. Možná že on, možná že já. Nějak jsme se spojili a dohodli jsme se, že se sejdeme a probereme ty systémové věci, které jsou. Určitě to nebylo tak, že on by inicioval nějakou schůzku se mnou, aby řešil něco ze svého byznysu. Nikdy po mně nic nechtěl, abych pro něj udělal. To naprosto odmítám.

Adam Vojtěch (30) Mladý právník u Babiše pracuje prakticky od ukončení vysoké školy. Vystudoval práva a mediální studia, přičemž mnohem výraznější jsou jeho úspěchy coby zpěváka a hudebního skladatele. Má za sebou koncerty v dětských pěveckých sborech, dětské muzikály, natočil a vydal vlastní album. Účastnil se také soutěže SuperStar, kde dostal přezdívku Ken. Pracoval v Babišově Mafře, od června 2014 je Babišovým ministerským tajemníkem se na zdravotnictví. Zasedá také v mnoha orgánech státem vlastněných společností: je členem představenstva karlovarského hotelu Thermal, členem dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny, místopředsedou představenstva státní firmy Prisko, předsedou dozorčí rady Státní tiskárny cenin a od září loňského roku také členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Váš nadřízený Andrej Babiš o těch schůzkách věděl?

Nevím, jestli o nich věděl. Možná, že mě tehdy nějak spojil s panem Janovem, abychom se sešli. Spíš dal kontakt na mě panu Janovovi a pak jsme se nějak potkali. Ale určitě to nebylo z popudu pana Babiše ve smyslu, že by na tom měl nějaký svůj soukromý zájem.

Takže tím, kdo vás spojil s panem Janovem, byl Andrej Babiš?

Já už si to fakt přesně nepamatuju. Pan Babiš mě spojil i s několika dalšími lidmi ze zdravotnictví, kteří ho třeba kontaktovali, a on jim dal na mě telefon a sešli jsme se. To je celkem běžná praxe.

Já se na to ptám, protože jste zaměstnanec ministerstva financí a byl jste podřízeným Andreje Babiše, který zároveň ovládal fond Hartenberg.

Hartenberg dělá primárně centra reprodukční medicíny, mě zajímá ten systém zdravotnictví jako celek. To, že se s nimi bavím, neznamená, že pro ně pracuju nebo že pro ně něco dělám. Ani nevím, co bych pro ně mohl reálně ze své pozice na ministerstvu financí udělat. Je to zkrátka hráč v českém zdravotnictví, má svůj názor a je třeba tyto názory vyslechnout, ať je to ředitel fakultní nemocnice, Hartenberg, Agel nebo pan Zavalianis. Na tom přece není nic špatného. Jakýkoliv politik by měl tento pohled vyslechnout.

Jde o to, že s fondem Hartenberg byl personálně propojený váš bývalý nadřízený z ministerstva financí Andrej Babiš. Nejedná se ve vašem případě o střet zájmů?

To, že dal panu Janovovi na mě kontakt, ještě přece neznamená střet zájmů. Vždycky je to o nějaké osobní integritě a nedá se nikde prokázat, že bych ve prospěch Hartenbergu cokoliv řešil. Proběhly konzultace, co je v českém zdravotnictví špatně a co by se mělo změnit. Já chápu, že to takhle může působit, ale nikdy jsem jim nepomáhal zajistit žádnou smlouvu s pojišťovnou či cokoli jiného.

