Babiš chce dokončit rok s vyrovnaným či přebytkovým rozpočtem

V letošním roce měl schodek podle schválené verze rozpočtu dosáhnout 70 miliard korun. „Očekávám minimálně nulu, možná přebytek. A snížíme dluh,“ řekl novinářům Babiš. Dodal, že jeho ambicí je dostat Českou republiku mezi pět nejméně zadlužených zemí v Evropě.

Do Sněmovny poslala na konci září vláda návrh rozpočtu, který počítá v roce 2017 se schodkem 60 miliard. „To je koaliční návrh. Kdybych o tom rozhodoval sám, tak bude vyrovnaný. Já jsem bojoval s představiteli ČSSD a KDU-ČSL, kteří navrhovali 85 miliard, takže nakonec jsem rád, že jsem to ustál na 60 miliardách,“ řekl. ČSSD podle něj neřeší ani dluh, ani deficit. „Jim je to úplně jedno, jestli budeme zadlužení, nebo ne,“ uvedl.

Babiš neupřesnil, zda by měl rozpočet z přebytkového dospět k vyrovnanému například kvůli utrácení. „Většinou se utrácí koncem roku. Ale otázka samozřejmě je, jestli ministerstva vyčerpají všechny peníze. Ministři jsou vždy aktivní, když jde o rozpočet, ale jsou méně aktivní, když mají čerpat,“ uvedl.