Ženíšek chce podrobnou analýzu volebních výsledků TOP 09

Ženíšek varoval kolegy ze strany, aby nereagovali na nápady komentátorů, jako je sblížení s KDU-ČSL, rychlý konec předsedy Miroslava Kalouska, nebo společná kandidátka s ODS. „Je potřeba nenechat se do toho vtáhnout a reagovat na každý nesmysl, zkrátka si to napřed vyříkat, ne dělat mediální přehlídku nejlepších nápadů,“ dodal

V úterý se v Praze sejde vedení strany, podle mluvčí strany Martiny Mackové však jde o pravidelné obvyklé jednání. Příčiny slabého volebního výsledku by měl podle ní probírat až výkonný výbor 20. října. „Já trvám na tom, ať máme nejprve v rukách nějaká nosná data a analýzu. Pokud budeme pracovat pouze s dojmy, tak je to cesta do pekel,“ uvedl Ženíšek. Analýza by se podle něj měla udělat zvlášť v každém kraji a pojmenovat všechno, co ovlivnilo výsledek.

TOP 09 obhájila 19 mandátů v krajských zastupitelstvech, i když tentokrát kandidovala bez hnutí Starostové a nezávislí. Do druhého kola senátních voleb postoupili tři její kandidáti. „Můžeme si říkat stokrát, že jsme obhájili stejný počet mandátů, v Plzeňském nebo Královéhradeckém kraji jsme uspěli víc, ale pro voliče tato informace není zajímavá. Bez Prahy výsledky jako takové vypadají zkrátka hrozivě,“ uvedl. Nikdo ze strany podle něj nemůže považovat volby za úspěch.

TOP 09 v kampani hodně sázela na téma svobody, kterou podle ní řadou kroků a legislativních opatření postupně omezuje vládní koalice ČSSD, ANO a lidovců. Podle Ženíška se ale ukázalo, že šlo sice o bohulibé téma, jenže ani mladé sympatizanty k volbám nedostalo. Možná také TOP 09 neměla hovořit o omezování svobody, ale raději nabízet cesty, jak svobodu posílit, dodal.

Strana by mohla uvažovat o otevření kandidátních listin nestraníkům a novým osobnostem, míní Ženíšek. „TOP 09 musí přijít s takovými tématy, která ve společnosti v tu chvíli rezonují, zamyslet se, jak naši vizi lépe prezentovat. Budeme muset mít jinak zaměřenou kampaň mezi liberálními voliči v Praze a jinak na Zlínsku nebo v Moravskoslezském kraji,“ uvedl.