Adept na příští Air Force One dlí v poušti

Poznámkou na twitteru o předražených letadlech Donald Trump vzbudil velký rozruch. „Boeing staví novou 747 Air Force One pro příští prezidenty, ale náklady se vymkly kontrole, přesáhly 4 miliardy dolarů. Zakázka ke stornování!“ Akcie Boeingu se propadly a komentátoři se ptali, jestli Trump s frontálním útokem na amerického výrobce letadel nezašel příliš daleko.

Američané jsou na své světle modře lakovaná jumba přeci jen hrdí. Jiným komentátorům se naopak zamlouvalo, že Trump se do Boeingu opřel ve snaze snížit cenu zakázky. Dát čtyři miliardy dolarů za dvě letadla, která se do linkového provozu prodávají za sotva 390 milionů dolarů za kus, je zjevně přehnané. Nyní ovšem otázku vládních letadel čeká obrat. US Air Force možná koupí dvě jumba typu 747-8, jichž se Boeing nedokáže zbavit a momentálně stojí v poušti Mojave. Poblíž tamních hangárů u letiště Victorville je mimo jiné i nejznámější vrakoviště letadel na světě.

Jumba nikdo nechce

V únoru Pentagon na dvě nová Air Force One vyčlenil 3,2 miliardy dolarů. Jakkoliv oborový časopis Defense One cituje vládní úředníky, podle nichž americké letectvo udělalo dobrý obchod, stroje nakonec oproti původní zakázce o mnoho levněji nevyjdou. Většina nákladů totiž beztak připadá na náročné, několik let trvající přestavby pro potřeby prezidentova týmu. Výhodou této varianty se tedy zdá být už jen předpoklad, že by mohly být k dispozici dřív než cokoli jiného.

Hned čtyři tyto stroje si v roce 2013 objednala ruská společnost Transaero Airlines, která ale těsně před převzetím prvních dvou z nich zkrachovala. Zbývající dva Boeing ještě ani nezačal stavět. Kolabujícího dopravce sice převzal státní Aeroflot, ten ale o letouny 747 nestál. Obří stroje (jsou bezmála o 4 m delší než Airbus A 380) mají příliš drahý provoz a je o ně podobně malý zájem jako o zmíněného evropského konkurenta. Podle zprávy CNN se Boeing zbytné stroje následně pokoušel udat v Íránu, ale marně.

Nyní o ně tedy projevilo zájem americké letectvo. Pohled do minulosti dává tušit, že Donaldu Trumpovi se letadla ze zrušené zakázky nebudou nijak příčit. Koncem 80. let, kdy mimochodem vlastnil leteckou společnost, sám mnoho let létal boeingem 727 z roku 1969. V roce 2011 si koupil stroj typu 757, kterému podle amerických médií říkal láskyplně „T-Bird“ a jehož některé části v interiéru nechal pozlatit. T-Bird, který poprvé vzlétl v roce 1991, provozovalo několik leteckých společností a před Trumpem patřil spoluzakladateli Microsoftu Paulu Allenovi.

Přestavět diskutovaná jumba na Air Force One je obtížnější úkol, než by se na první pohled mohlo zdát. Na jejich palubách je třeba nejen zbudovat ložnice, kuchyně a kanceláře, součástí prezidentského speciálu je i obranný protiraketový systém a ochrana proti elektromagnetickým impulzům provázejícím jaderné výbuchy, které vyřazují z funkce avioniku. Trump nicméně chová reálnou naději, že se přestavba podaří ještě za jeho působení v úřadu.

Stávající prezidentský letoun (Boeing 747-200) Speciál na bázi typu 747-200B má prodloužený dolet, dokáže doplňovat palivo ve vzduchu a je vybavený vlastními schůdky pro případ, že by hostitelská země – tak, jako loni Čína – odmítla přistavit letištní schůdky. Součástí je i vlastní nakladač zavazadel.

Na 370 metrech čtverečních plochy Jsou kromě zasedacích prostor i kancelář proměnitelná v nemocniční místnost. Nechybí dvojice kuchyní schopná vydat v jeden okamžik 100 jídel.

Součástí prezidentského speciálu je obranný protiraketový systém a ochrana proti elektromagnetickým impulzům provázejícím jaderné výbuchy, které vyřazují z funkce avioniku.

