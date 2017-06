Nadzvukové dopravě se blýská na lepší časy. Nástupce Concordu má 76 zakázek

Více než 13 let po ukončení provozu letounů Concorde se rýsuje možnost návratu nadzvukové rychlosti do osobní letecké přepravy. Americká společnost Boom totiž oznámila, že obdržela od pěti aerolinek celkem 76 zakázek na připravovaný letoun, který by měl dosahovat více než dvojnásobku rychlosti zvuku.