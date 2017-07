Do Strnadovy opravny letadel Job Air Technic vstupují slovenští miliardáři

Poloviční podíl ve firmě Job Air Technic, která se ráda chlubí titulem největší opravny letadel ve východní Evropě, získá od Czechoslovak Group investiční skupina Optifin Invest slovenských miliardářů Alexeje Beljajeva a Michala Lazara. Skupina Jaroslava Strnada firmu sídlící na letišti Mošnov převzala loni v srpnu v rámci restrukturalizace.

„Co se týče společného angažmá v záchraně leteckých opraven Job Air Technic, pro obě skupiny se jednalo o atraktivní projekt v oblasti služeb pro civilní letectví,“ potvrdil webu Euro.cz spojení, které ještě není zanesené v obchodním rejstříku, mluvčí Czechoslovak Group Andrej Čírtek.

Job Air se zabývá především opravami letadel Boeing 737 a Airbus A320. Firma se dostala do problémů poté, co ji Česká exportní banka poslala kvůli milionovým dluhům do konkurzu.

Firma v říjnu 2015 získala soudní povolení k reorganizaci. S věřiteli se dohodla na splacení dluhů ve výši 800 milionů korun. Bývalý majitel - kontroverzní podnikatel Daneš Zátorský - neměl na výběr a kvůli podmínce věřitelů firmu prodal Czechoslovak Group.

Nový majitel mošnovské letecké opravny loni v prosinci předložil úřadům dokument, podle kterého hodlá do podniku nalít investiční pomoc. Kromě splácení dluhů chce postavit novou halu. To vytvoří 240 pracovních míst.

V případě Job Air Technic jde v pořadí již o třetí společnost, kterou Strnad, Beljajev a Lazar vlastní. Už od roku 2014 mají společnou firmu na výrobu brzdových systémů pro kolejová vozidla Dako CZ. Loni zase spojily síly v hutnické fabrice ZTS Metalurg se sídlem v Dubnici nad Váhom, která vyrábí komponenty pro železniční a zbrojní průmysl.

Stále aktuálním zůstává také vstup Jaroslava Strnada do popradského výrobce nákladních vagónů Tatravagónka. Dlouho avizovaná akvizice se navzdory potvrzení jednání firem pořád neuzavřela.

