7 lidí, kteří rozhodnou o osudu Deutsche Bank

Tlak na Deutsche Bank v souvislosti s požadavky amerických úřadů sílí. Zatímco velké německé podniky se postavily na stranu banky, politická elita v zemi ji za její minulost kritizuje. Projděte si seznam vlivných jednotlivců, kteří budou mít podle agentury Bloomberg při určování osudu největší německé banky rozhodující slovo.

1. Angela Merkelová

Angela Merkelová prý smysl ve státní záchraně Deutsche Bank zatím nevidí. (Foto: ČTK)

Německá kancelářka a nejmocnější světová politička bude mít v otázce potenciální státní záchrany Deutsche Bank poslední slovo. Z minulé finanční krize má Merkelová, co se týče podpory bankovního sektoru z veřejných peněz, bohaté zkušenosti. A zároveň si je vědoma i možných politických důsledků takových rozhodnutí, zejména s přihlédnutím k volbám, které v zemi proběhnou za rok. „Doufám, že se bude situace kolem banky vyvíjet dobře,“ sdělila Merkelová, která možnost státního zásahu ve prospěch banky začátkem minulého týdne odmítla.

2. Bill Baer

Bill Baer z amerického ministerstva spravedlnosti se zaměřuje na monopoly. (Foto: Profimedia)

Bill Baer je zástupce protistrany. Třetí nejvýše postavený muž amerického ministerstva spravedlnosti působí jako hlavní vyjednavač v řešení současných problémů a podezření německé banky. Baer je profesí právník se zaměřením na probleatiku monopolů. Za politiku v oblasti hypoték již banky obecně v minulosti kritizoval. Baer je někdejším šéfem úřadu, který měl na starost audit týkající se potenciálních monopolních smluv zámořských společností působících v USA. Minulý rok se mu podařilo zajistit 6 miliard dolarů od skupiny usvědčené z manipulace kurzů na devizovém trhu.

3. John Cryan

Deutsche Bank má podle svého šéfa Johna Cryana v současnosti vysoké finanční rezervy. (Foto: Deutsche Bank)

Výkonný ředitel Deutsche Bank John Cryan kormidluje banku v nejisté situaci, kdy se zbavuje majetků, škrtá pracovní místa a krátí dividendu. Proti Cryanovu snažení stojí nestabilní trhy, vzestup záporných úroků v bankovním odvětví a přísná regulace. Navzdory tomu sdělil Cryan německým médiím, že o státní záchranu banky nestojí. Koncem minulého týdne pak v hromadném e-mailu ujišťoval zaměstnance o dobrém finančním stavu banky a vysokých finančních rezervách.

4. Wolfgang Schauble

Ještě letos v únoru Wolfgang Schäuble bance věřil. (Foto: ČTK)

Schäuble je německý ministr financí a hlavní poradce kancléřky, co se týče finančních otázek. V případě, že by se Merkelová pro záchranu banky nakonec rozhodla, stal by se Schäuble s největší pravděpodobností tím, kdo by vypracoval konkrétní řešení. Ještě v únoru přitom Schäuble tvrdil, že se ohledně Deutsche Bank žádných problémů neobává. Její současnou situaci nekomentuje. Nedávno ale jeho ministerstvo dementovalo zprávu listu Die Zeit o tom, že aktuálně pracuje na záchranném plánu.

5. Daniella Nouyová

Evropské banky jsou zralé na konsolidaci, tvrdí Daniella Nouyová z Evropské centrální banky. (Foto: Profimedia)

Předsedkyně dozorčí rady Evropské centrální banky Danielle Nouyová má na starost vyšetřování údajných nekalých aktivit Deutsche Bank a její platební bilance. Bude mít poslední slovo při stanovování jejích kapitálových požadavků pro rok 2017 a zároveň bude i spolurozhodovat o tom, zda je Deutsche Bank dále životaschopná. Optimismem Nouyová zatím nehýří. Podle ní je evropský bankovní sektor již dávno zralý na konsolidaci.

6. Margrethe Vestagerová

Margrethe Vestagerová je známá svým tvrdým postupem vůči subvenci soukromých podniků z veřejných zdrojů. (Foto: Profimedia)



Bývalá dánská ministryně financí a členka radikálně liberální strany působí jako eurokomisařka pro hospodářskou soutěž. Proslula především svým tvrdým postupem vůči daňovým úlevám, kterým se v jednotlivých zemích EU těšily nadnárodní korporace (jako Apple v Irsku). Nyní by se však v jejím hledáčku mohla octnout i Deutsche Bank. V případě, že by totiž nakonec plán státní záchrany banky prošel, musela by Vestagerová prověřit, zda není v rozporu se stávající evropskou legislativou. Komisařka se ke státní podpoře soukromých podniků zatím stavěla velmi nelibě.

7. Mario Draghi

Nízké úroky nejsou systémové riziko. Myslí si Mario Draghi. (Foto: ČTK)

Šéf Evropské centrální banky pravděpodobně přijde na řadu, pokud by se situace banky začala zhoršovat. V takovém případě by se mohl postavit na její stranu. Draghi se nechal slyšet, že nízké úrokové sazby, které stojí za mnohými z problémů Deutsche Bank, nepovažuje za systémové riziko bankovního sektoru.

