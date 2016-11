The Guardian: Američané jsou v hrozivé situaci, zvolili chorobného lháře

„Domnívali jsme se, že se Spojené státy z té hrozby dostanou, věřili jsme, a průzkumy nás utvrzovaly, že Američané nesvěří nejmocnější úřad světa labilnímu nesnášenlivci. Po hrůzách kampaně lidé na celém světě věřili, že se zlý sen jménem Trump nakonec rozplyne. Avšak země, která se od svého zrození považuje za inspirující světlo, za společnost představující největší naději na zemi, se ocitla v hrozné situaci,“ napsal Freedland.

Spojené státy podle něj dnes nejsou pro svět zdrojem inspirace, ale strachu. Místo toho, aby oslavily svou první prezidentku, chystají se předat ohromnou pravomoc nejvyššího úřadu muži, který si libuje ve vlastní neznalosti, rasismu a nenávisti k ženám. Kdo ho zná, ho popisuje jako nebezpečného „sociopata“.

Republikáni nejenom překonali všechny předpovědi, projekce a počítačové modely o vítězi prezidentských voleb. Získali i Sněmovnu reprezentantů a většinu Senátu. Bude tak málo těch, kdo mohou usměrnit Trumpovy vrtochy, je přesvědčen Freedland. Impulsivní člověk podle něj zůstane bez kontroly, supervelmoc bude vydána napospas racionální i pudové stránce jeho osobnosti.

Největší dopad pocítí země, kterou brzy povede. Trump slíbil nucenou deportaci a vyhoštění 11 milionů uprchlíků bez dokladů, kteří tvoří šest procent americké pracovní síly. Zákaz vstupu všem muslimům, který později zmírnil ve slib přísného prověřování příchozích. Výstavbu zdi na mexické hranici. „Určitou formu trestu“ ženám, které budou usilovat o přerušení těhotenství. A vězení pro tu, kterou právě porazil.

Bude se říkat, že to byla pouze slova. Ale už při kampani se říkalo, že Trump časem zaujme umírněnější stanovisko a začne být více „prezidentský“. Nestalo se. Své vítězství bude jistě chápat jako důkaz, že měl pravdu, že má dokonalý odhad a že mu nelze odporovat. Jeho hracím stolkem se stává úřad Thomase Jeffersona, Abrahama Lincolna, Franklina Roosevelta a Johna Kennedyho. Může si dělat, co mu libo, pokračuje Freedland.

Přednostně to bude problém Ameriky, avšak poznamená to i nás. Spínač jaderné zbraně bude hračkou hvězdy televizní reality show, která nemá žádnou zkušenost v politice ani vojenství. Připomeňme, že tento muž se údajně při vojenském briefingu několikrát ptal, proč Spojené státy nepoužily jaderné zbraně, když je mají. Muž, který prohlásil „Mám rád válku“. Muž, jehož metodou v boji proti Islámskému státu je „vybombardovat z nich jejich špínu“ a vzít si ropu.

Jaká úzkost dnes ráno musela panovat v Rize, Vilniusu nebo Tallinnu. V létě Trump v rozhovoru s listem The New York Times řekl, že nevěří v základní princip NATO: útok na jednoho člena by měl vyvolat odpověď všech. NATO má v jeho podání fungovat jako mafie: pokud někdo neplatí, nebude mít na obranu nárok. Ruský prezident Vladimir Putin, na kterého Trump nahlíží jako na hrdinu, víc než to nepotřebuje. Ruský diktátor si jistě uvědomí příležitost k ovládnutí jednoho nebo více pobaltských států a k rozšíření své říše. Prezident Trump jeho mužnost bude obdivovat.

Freedland je také přesvědčen, že lze čekat obchodní válku s Čínou, zavedení tarifů, které ohrozí globální obchodní systém. Amerika se obrátí do sebe a přikloní k protekcionismu. Trhy už zareagovaly propadem. A planeta? Trump považuje klimatickou změnu za podvod a pro redukci zplodin neučiní nic, protože nevěří, že existují.

Kromě toho všeho existuje další a stejně temný důsledek této hrozivé volby. Trumpův úspěch potěšil bělošské nacionalisty a rasisty v USA i mimo ně. Jeho vítězství v klíčových státech ocenila bývalá hvězda Ku Klux Klanu David Duke. „Bůh žehnej Donaldu Trumpovi. Je načase vzít si Ameriku zpět,“ napsal na twitteru. Stejnou radost měl i nizozemský nacionalista Geert Wilders. „Národ si bere zpět svou zemi, a to uděláme i my,“ řekl.

Výsledek nestačí vysvětlovat ekonomickými starostmi těch, na něž se zapomnělo, i když to zjevně Trumpovi pomohlo zvítězit ve státech na severu USA. To je ale nedostatečné vysvětlení, protože získal voliče nejen tam. Má hlasy 63 procent bělochů a 52 procent bělošek, z nichž nikdo nepatří k opomíjeným. Mnohé podle Freedlanda zlákal příslib obnovy privilegií pro bělochy, jakkoli nezřetelně zformulovaný.

Seznam viníků je dlouhý, od Republikánské strany po média, od tvůrců průzkumů a počítačových „expertů“, kteří se tak mýlili, po kampaň Hillary Clintonové, jež považovala bašty demokratů za jistotu stejně jako Clintonovou samu, i když byla přes veškerou svou sílu chabým kandidátem. Všechny je lze odsoudit, ale kdo se v takovémto dni stará o vinu? ptá se Freedland.

Nejsilnější zemi světa povede podle Freedlanda nejnebezpečnější z jejích dosavadních vůdců, osoba, která mohla vyjít z učebnic popisujících nejtemnější dějiny 20. století. Válečný držitel úřadu, který v lednu opanuje Trump, jednou řekl Američanům, že se „nemusejí bát ničeho, kromě sebe samých“. To už dnes neplatí. Je toho mnoho, čeho se Američané i my musíme obávat, a začít můžeme mužem, který nyní stojí na špici světa, píše ve svém komentáři Freedland.

