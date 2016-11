Trump zasluhuje respekt, říká Buffett. Amerika podle něj musí být jednotná

Ještě v dubnu měl Buffett z Trumpova případného vítězství velké obavy. Na otázku, zda by kvůli tomu měl strach o svůj byznys, odvětil, že to by ještě nebyl ten největší problém.

Ve chvíli, kdy se ale Trumpovo zvolení stalo realitou, zvolil Buffett smířlivější tón. „Podporuji jakéhokoliv prezidenta Spojených států. Je velmi důležité, aby se za ním americký lid spojil,“ uvedl miliardář v rozhovoru pro CNN. „To neznamená, že by ho nikdo nemohl kritizovat, nebo s ním nesouhlasit. Ale potřebujeme, aby byla země jednotná. Trump si zaslouží respekt.“

Buffett se na rozdíl od některých jiných zklamaných voličů snaží pochopit, co se lidem na Trumpovi líbilo. Podle šéfa finanční skupiny Berkshire Hathaway je hlavním zdrojem frustrace Američanů zvyšující se propast v majetku. Sám však nevěří, že by se Trumpovi podařilo zrychlit ekonomiku o čtyři procenta, jak slíbil během kampaně.

Druhého nejbohatšího Američana nepřekvapilo, že akciový trh po Trumpově zvolení stoupal. Očekává, že vzestupný trend bude pokračovat stabilně. „Akciový trh bude za 10, 20 a 30 let výš než nyní. Bylo by tomu tak jak Hillary, tak s Trumpem,“ řekl.

Buffett se během volby veřejně hlásil k podpoře kandidátky demokratů Hillary Clintonové, na které se mu nejvíce líbila její povaha. Od voleb s ní nemluvil.

