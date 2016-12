Nejbohatší Číňan hledá dědice bilionového impéria. Jeho syn odmítl

Nejbohatší Číňan Wang Ťien-lin začíná uvažovat o odchodu do důchodu. Byznysové impérium v hodnotě 634 miliard jüanů (2,37 bilionu korun) by měl zdědit jeho jediný syn. Ten to však odmítá, protože nechce žít život svého otce. Wang Ťien-lin tak musí svého následovníka hledat jinde.